Anfang August durchsuchte das FBI Trumps Anwesen in Palm Beach - offenbar im Rahmen einer Untersuchung zum mutmaßlich unsachgemäßen Umgang mit vertraulichem Material. Eine offizielle Erklärung für die Durchsuchung gab es bislang noch nicht. Ein Gericht hat die Veröffentlichung nun angeordnet.

Das US-Justizministerium muss eine Erklärung zur Hausdurchsuchung des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump offenlegen. Das hat am Donnerstag ein Gericht angeordnet.

Washington. Das US-Justizministerium muss eine bearbeitete Version seiner Erklärung für die Durchsuchung des FBI im Anwesen des früheren Präsidenten Donald Trump in Florida veröffentlichen. Das ordnete US-Richter Bruce Reinhart am Donnerstag an und setzte dem Ministerium eine Frist bis Freitagmittag (Ortszeit). Stunden zuvor hatten die Strafverfolgungsbehörden die Teile der Erklärung vorgelegt, die sie geheim halten wollen, während sie weiter ermitteln.

Trump-Durchsuchung: Medien wollen Dokumente einsehen Schon die Durchsuchung seines Anwesens in Mar-a-Lago machte Trump wütend. Nun sollen Verfahrensdokumente dazu veröffentlicht werden. Muss Trump zittern?

Das FBI hatte am 8. August Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach im Rahmen einer Untersuchung zum mutmaßlich unsachgemäßen Umgang mit vertraulichem Material aus dessen Zeit im Weißen Haus durchsucht.

Agenten nahmen nach Angaben der US-Bundespolizei elf Ordner mit als streng geheim eingestuften Dokumenten mit.

RND/AP