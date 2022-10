Ministerium: Pläne für schwimmendes Ölkraftwerk vom Tisch

Halloween und Kürbisse gehören zusammen wie Kino und Popcorn. Malte Burmeister baut deshalb auf dem Familienhof in Wakendorf I seit Jahren immer mehr von dem Fruchtgemüse an. Kaum ein anderes Gemüse hat in den letzten Jahren so an Beliebtheit gewonnen. Was der 28-jährige Landwirt in Sachen Kürbis bereits macht und noch plant, erzählt er hier.