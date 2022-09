Wirtschaftsministerium zu Firmen-Hilfsprogramm: Soll mehrere Milliarden umfassen

Waffengewalt, Terror, wählende Kinder: Wie Russlands Scheinreferenden ablaufen

Fünf Tage lang versucht Russland, glaubhaft zu machen, dass die von der russischen Besatzungsmacht unterdrückten Bewohnerinnen und Bewohner in der Ukraine in einem „Referendum“ über die Zugehörigkeit zu Russland abstimmen dürfen. Obwohl das Ergebnis bereits feststeht, fordern die Besatzer die Menschen an den Haustüren zur Stimmabgabe auf.