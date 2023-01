﻿Ministerpräsident Woidke: RBB-Krise „hat den öffentlich-rechtlichen Rundfunk beschädigt“

Die Enthüllungen über Missstände beim RBB erschüttern seit Sommer 2022 den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) spricht erstmals über die Krise und was sich zukünftig ändern muss.

Potsdam. Dietmar Woidke (61) ist seit 2013 in Brandenburg Ministerpräsident. Die Enthüllungen über den RBB haben die Zwei-Länder-Anstalt in eine tiefe Krise gestürzt. Zum ersten Mal nimmt Woidke ausführlich Stellung zum RBB und zur Zukunft des Senders.

Herr Woidke, vor einem halben Jahr wurden erstmals Vorwürfe über Vetternwirtschaft, dubiose Beraterverträge, ein geheimes Bonus-System und Gebühren-Verschwendung beim RBB bekannt. Sie haben sich bisher öffentlich dazu weitgehend zurückgehalten. Wie blicken Sie heute auf die Geschehnisse?

Dietmar Woidke: Das bekannt gewordene Ausmaß an Vetternwirtschaft und Misswirtschaft an der Spitze des RBB hat mich überrascht. Und die Ignoranz im Umgang mit den Vorwürfen fand ich beschämend. Ich habe es nicht für möglich gehalten, dass dermaßen verantwortungslos und leichtfertig mit dem Geld der Gebührenzahler umgegangen wird. Das hat den öffentlich-rechtlichen Rundfunk insgesamt beschädigt.

Seit Dezember 2020 hat Brandenburg die Rechtsaufsicht über den RBB. Zuständig ist Ihre Staatskanzlei. Hätten Sie nicht genauer und früher hinschauen müssen?

Natürlich hat die Rechtsaufsicht hingeschaut.

Und ist Ihnen dabei nichts aufgefallen?

Wir haben schon vor Bekanntwerden der Vorwürfe den Vorschlag gemacht, die Kontrollrechte für die Rechnungshöfe in Brandenburg und Berlin zu erweitern. Wir wollten jährlich einen Bericht über die finanzielle Gesamtsituation des Senders. Denn es zeichnete sich ab, dass dem RBB die Beiträge aus beiden Ländern nicht ausreichten, um seine finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen. Dem RBB stand im Jahr 2021 die enorme Summe von rund 430 Millionen Euro zur Verfügung – offensichtlich zu wenig für die großzügige Ausgabenpolitik. Dazu gehören die hohen Kosten für Boni und absurd großzügige Altersregelungen.

War die RBB-Spitze dazu gesprächsbereit?

Nein, nicht in dem Maße und nicht zu jeder Zeit, wie von uns gewünscht.

Was war das Problem?

Der Rundfunk ist der staatlichen Einflussnahme zu Recht entzogen. Dazu gibt es ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Das bedeutet, dass wir unsere Meinung zu bestimmten Themen zwar kundtun können, die Entscheidung aber allein beim Sender liegt.

„Ich erwarte mit Spannung den Bericht der Rechnungshöfe“

Der RBB hat ein Millionen-Defizit. Ist er in seiner Existenz bedroht?

Ich erwarte mit Spannung den Bericht der Rechnungshöfe, der für das Frühjahr angekündigt wurde. Dann werden wir sehen, welche finanziellen Risiken es gibt und was dann möglich ist. Alles muss auf den Tisch.

Wäre ein Szenario wie beim BER denkbar, wo am Ende das Land mit zusätzlichem Geld helfen muss?

Wenn ein Sender seine finanziellen Verpflichtungen nicht mehr erfüllen kann, ist er nicht mehr zahlungsfähig. Dann müssten die Länder eintreten und damit der Brandenburger Steuerzahler. Das muss aber unter allen Umständen verhindert werden.

Wie soll das gelingen?

Durch bessere Kontrolle. Die Personen, die im Verwaltungsrat und im Rundfunkrat sitzen, müssen kompetent genug sein, um diese Verantwortung wahrzunehmen. Unsere Aufgabe ist es, dafür den passenden Rahmen vorzugeben. Hier sind die Länder dran. Gefragt sind aber auch die Anstalten und die Gremien selbst, die ihre internen Regelwerke überarbeiten müssen.

Interimsintendantin Katrin Vernau fordert eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Wie stehen Sie dazu?

Es wird und kann 2024/2025 keine Erhöhung des Rundfunkbeitrags geben. Wir haben erlebt, wie der RBB das Geld der Beitragszahler in Dinge gesteckt hat, die nicht notwendig waren. 2021 bekam der RBB allein aus Brandenburg Beiträge der Bürger über 181 Millionen Euro. Aus Berlin waren es 250 Millionen Euro. Mit einer solchen Summe muss es möglich sein, eine vernünftige Berichterstattung zu machen.

Brandenburg würde also einer Beitragserhöhung definitiv nicht zustimmen?

Richtig. Ich sehe schon allein angesichts der bekannt gewordenen Verfehlungen beim RBB keine Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern in Brandenburg für eine Erhöhung.

Meine Aufgabe ist es nicht, den obersten Fernsehkritiker zu geben. Dietmar Woidke, Ministerpräsident Brandenburg

Wenn Sie den RBB einschalten - was fehlt Ihnen in der Berichterstattung über Brandenburg?

Meine Aufgabe ist es nicht, den obersten Fernsehkritiker zu geben. Ich halte aber eine deutlich stärkere regionale Berichterstattung aus Brandenburg für notwendig. Ich vermisse seit Jahren in weiten Teilen die regionale Kompetenz des Senders und die enge Bindung an das Publikum. Zwar wurde ins immer wieder gesagt, auch von der früheren Intendantin Frau Schlesinger, das werde sich bessern. Doch passiert ist meist das Gegenteil.

Für ein eigenes Landesfunkhaus mit Sitz in Potsdam

Was schlagen Sie vor?

Ich setze mich dafür ein, dass Brandenburg im Rahmen des RBB ein eigenes Landesfunkhaus mit Sitz in Potsdam bekommt. Wir haben bei der Senderfusion auf eine solche Struktur verzichtet. In dem Glauben, dass es auch ohne gut funktionieren wird. Doch ich habe gemerkt, wie sich auch redaktionell vieles in Richtung Berlin verschoben hat.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. – jeden Monat neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Was wäre der Vorteil einer solchen Struktur?

Ein Landesfunkhaus, das es in anderen Mehr-Länder-Rundfunkanstalten gibt, kann die regionale Kompetenz bündeln und stärken. Die Hauptaufgabe eines Landessenders ist es nicht, Tatorte oder Mittagsmagazine zu produzieren, sondern sich auf die regionale Berichterstattung zu konzentrieren.

Frau Schlesinger verdiente inklusive Boni in etwa so viel wie Sie als Ministerpräsident und Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey zusammen. Finden Sie das angemessen?

Ein klares Nein. Solche Gehälter sind toxisch. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk braucht dringend eine Anpassung der Intendantenbezüge.

Darüber wird aber schon seit Jahren diskutiert. Warum ändert sich nichts?

Wir brauchen eine Obergrenze bei den Gehältern der Intendanten. Dafür wird sich Brandenburg einsetzen. Und ich beobachte, dass diese Debatte immer mehr Fahrt aufnimmt.

Mit Online-Angeboten anderen Medien Konkurrenz machen, geht am Auftag vorbei

Der neue RBB-Staatsvertrag liegt derzeit auf Eis, er soll nach der Berlin-Wahl am 12. Februar weiterverhandelt werden. Worauf legen Sie den Fokus?

Wir werden uns grundsätzlich darüber unterhalten müssen, wofür der öffentlich-rechtliche Rundfunk zuständig ist. Es kann zum Beispiel nicht Kernaufgabe des RBB sein, mit eigenen Online-Angeboten anderen Medien wie Tageszeitungen direkte Konkurrenz zu machen. Das geht am Auftrag vorbei.

Schließen Sie eine Fusion des RBB mit anderen Sendeanstalten aus?

Momentan schließe ich gar nichts aus. Ich halte es für möglich, dass es künftig eine andere Struktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gibt. Denkbar sind auch engere Kooperationen mit anderen Anstalten wie dem MDR oder dem NDR. Entscheidend ist, in welcher Struktur die beste regionale Berichterstattung über und für Brandenburg möglich ist.

Katrin Vernau steht für ein Jahr als Interimsintendantin an der Spitze des RBB. Über die Nachfolge entscheidet der Rundfunkrat. Welches Profil sollte die Person haben, die den Sender dauerhaft führt?

Es sollte jemand sein, der die Region gut kennt und sich mit vollem Herzblut, aber auch mit kritischem Blick, identifiziert. Nach all den Jahren wäre es schön, wenn eine Person mit ostdeutscher Biografie an die Spitze träte. Schließlich haben zwei Drittel der Bevölkerung in der Region einen ostdeutschen Hintergrund.

Ist das nach über 30 Jahren tatsächlich noch entscheidend?

Man stelle sich mal vor, beim Bayerischen Rundfunk würden nur Norddeutsche in der Führung sitzen. Das wäre auch ein wenig komisch für die Bayern.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“.