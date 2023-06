Ministerpräsidentenkonferenz: Hessens Ministerpräsident pocht auf Tempo bei der Planungsbeschleunigung

Nur etwa einen Monat ist das letzte Treffen der Ministerpräsidentinnen und ‑präsidenten mit dem Bundeskanzler her. Damals ging es in harten Verhandlungen um die Verteilung der Flüchtlingskosten. Nun steht ein weiterer Termin in Berlin an, diesmal spielt ein Strauß an Themen eine Rolle. Um die Flüchtlingslage kommen die Regierungschefinnen und ‑chefs dennoch nicht herum.

Auf der Tagesordnung steht der Ausbau der Digitalisierung im Migrationsbereich. Die mangelnde Vernetzung der Ausländerbehörden beispielsweise wollte der Bund schon bei dem vergangenen Gipfel aufrufen. Doch es soll am Donnerstag auch um Energieversorgungssicherheit, Krieg in der Ukraine, Modernisierung der Verwaltung und das beschleunigte Bauen von Infrastruktur- und anderen Bauprojekten gehen.

Schon bei den vergangenen Ministerpräsidentenkonferenzen sollte der geplante Planungsbeschleunigungspakt auf die Tagesordnung, der Bund aber nahm sie runter, wohl wegen mangelnder Einigkeit in der Ampelkoalition. Nach RND-Informationen wollte das Bundeskanzleramt das Thema diesmal erneut von der Tagesordnung nehmen, die Länder aber stemmten sich dagegen. „Der Bund ist am Zug, die Länder stehen bereit“, sagte Niedersachsen Regierungschef Stephan Weil (SPD), Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, dem „Handelsblatt“.

„Wir brauchen mehr Tempo beim Beschleunigen“

Auch Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) forderte mehr Tempo bei der Planung und Umsetzung von Bauprojekten. „Deutschland muss schneller werden. Wir brauchen mehr Tempo beim Beschleunigen – und endlich zügigere Planungs- und Genehmigungsverfahren in allen Bereichen“, sagte der CDU-Politiker dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Der Bund steht hier im Bremserhäuschen.“ Berlin sei seit Monaten nicht in der Lage, die Bund-Länder-Gespräche zu einem vernünftigen Ergebnis zu führen, kritisierte Rhein. „Schuld daran sind die grundlegenden Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Bundesregierung. Die einen wollen Planungsbeschleunigung am liebsten nur für den Ausbau erneuerbarer Energien, die anderen auch für klassische Themen wie die Verkehrsinfrastruktur. Für die Modernisierung unseres Landes brauchen wir beides.“

Auch die Migration könnte trotz des vergangenen Gipfels im Mai ein größeres Thema werden. Zwar haben sich die Innenministerinnen und Innenminister der Europäischen Union (EU) jüngst auf die Verlagerung von Asylverfahren an die EU-Außengrenzen geeinigt, doch auch die Kommunen merken seither an, dass das zunächst keine Entlastung für bei der Unterbringung der Geflüchteten bedeutet. Bund und Länder hatten sich beim Flüchtlingsgipfel im Mai nach wochenlangem Streit auf eine Finanzspritze geeinigt: Die Flüchtlingspauschale wurde um eine Milliarde Euro erhöht. Eine Grundsatzentscheidung zur Finanzierung hatten die Ministerpräsidenten aber erneut vertagt. Im November ist allerdings ein weiterer Gipfel zu Flüchtlingskosten geplant.