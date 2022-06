Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, hat im Umgang mit der Ostseepipeline Nord Stream 2 Fehler eingeräumt. Zu den damaligen Entscheidungen stehe sie aber, so die SPD-Politikerin. Der Dialog mit Russland und die Unterstützung der Ostseepipeline seien auch ein großer gesellschaftlicher Konsens gewesen.

Schwerin.Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat Fehler im Umgang mit der Gaspipeline Nord Stream 2 eingeräumt. Aus heutiger Sicht sei es ein Fehler gewesen, so lange an dem Projekt festzuhalten, so die SPD-Politikerin. Gleichzeitig betonte sie, zu diesen Fehlern zu stehen.

Im Interview mit der „Ostsee-Zeitung“ betonte Schwesig, dass sie vom russischen Angriffskrieg in der Ukraine bestürzt sei. „Das Leid, was wir sehen und in Gesprächen mit ukrainischen Flüchtlingen miterleben, bewegt mich. Als Mutter geht mir nah zu sehen, wie Familien auseinandergerissen werden, weil die Frauen mit den Kindern flüchten und die Männer im Krieg zurückbleiben müssen. Das könnten auch wir sein“, sagte sie.

Die Ministerpräsidentin stellte mit Blick auf den russischen Angriffskrieg auch das eigene Handeln der Vergangenheit auf den Prüfstand. Damals sei sie überzeugt gewesen, „dass wir mit unserer Partnerschaft mit dem Leningrader Gebiet einen kleinen Beitrag zu einem friedlichen Zusammenleben leisten können“, so Schwesig. Putin habe diese Grundlage aber zerstört. „Deshalb haben wir klare Konsequenzen in unserem Verhältnis zu Russland gezogen“, sagte sie weiter.

Ministerpräsidentin: „Die Kritik halte ich aus“

Die SPD-Politikerin räumte im Gespräch mit der „Ostsee-Zeitung ein“: „Mit dem Wissen von heute war es ein Fehler, so lange an Nord Stream 2 festzuhalten.“ Gleichzeitig stehe sie aber zu der Entscheidung von Landtag und Landesregierung – damals sei der Dialog mit Russland und die Unterstützung der Ostseepipeline auch ein großer gesellschaftlicher Konsens gewesen.

Die aktuelle Kritik halte sie aus, so die Ministerpräsidentin. „Wie glaubwürdig die Kritik derer ist, die damals alles mitgetragen haben und heute von nichts gewusst haben wollen, müssen die Bürger bewerten“, sagte Schwesig.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hatte sich Anfang des Jahres aufgrund ihrer Krebserkrankung eine sechswöchige Auszeit genommen. Danach war sie wegen ihrer Rolle rund um Nord Stream 2 und die Klimastiftung in Mecklenburg-Vorpommern unter Druck geraten. Mehrere Bundespolitiker forderten den Rücktritt der SPD-Politikerin.

RND/ag

