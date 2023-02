Ministerpräsidentin von Moldau gibt Rücktritt bekannt

Die moldawische Regierungschefin tritt zurück. Natalia Gavrilița verwies bei ihrem Rücktritt am Freitag auf die vielen Krisen während ihrer kurzen Amtszeit. Am Tag ihrer Bekanntgabe sei zuvor eine Rakete im Luftraum nahe der ukrainischen Grenze entdeckt worden.

Chisinau. In Moldau hat Ministerpräsidentin Natalia Gavrilița ihren Rücktritt angekündigt. Gavrilița sagte in einer Pressekonferenz am Freitag, niemand habe erwartet, dass ihre Regierung jemals so viele Krisen bewältigen müsse, die durch die russische Aggression in der Ukraine verursacht worden seien. Die Regierung hatte im Sommer 2021 ihr Amt angetreten.

Zu den Problemen während der Amtszeit von Gavrilița gehörten eine Energiekrise, die wachsende Inflation und Raketen, die im Zusammenhang mit dem Krieg in der benachbarten Ukraine immer wieder über Moldau auftauchen. Erst am Freitag teilte das moldauische Verteidigungsministerium mit, eine Rakete sei im Luftraum nahe der ukrainischen Grenze entdeckt worden. Der russische Botschafter in Chisinau wurde nach Angaben des Außenministeriums zu Gesprächen über die Verletzung des Luftraums einbestellt.

Präsidentin Maia Sandu wird nun eine neue Regierung ernennen. Das Parlament der Republik muss ihre Ernennung bestätigen.

Rumänien dementiert Berichte

Nach Angaben des Verteidigungsministerium wurde die Rakete gegen 10 Uhr entdeckt und überflog zwei Grenzdörfer, bevor sie auf die Ukraine zusteuerte. Der Sprecher der ukrainischen Luftstreitkräfte, Juri Ihnat, sagte der Nachrichtenagentur AP, eine andere Rakete habe den rumänischen Luftraum durchquert. Das rumänische Verteidigungsministerium dementierte dies und teilte mit, die Rakete sei bis etwa 35 Kilometer an den rumänischen Luftraum heran geflogen.

Einen Tag zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beim EU-Gipfel in Brüssel erklärt, sein Land habe Pläne Moskaus abgefangen, die Republik Moldau unter russische Kontrolle zu bringen. Russland habe Pläne entwickelt, gegen Moldau ganz ähnlich vorzugehen wie gegen die Ukraine, sagte er. Er habe die moldauische Präsidentin Sandu kürzlich darüber informiert, „dass wir den Plan abgefangen haben, Moldau durch den russischen Geheimdienst zu zerstören“. Er wisse allerdings nicht, ob die russische Führung angeordnet habe, den Plan tatsächlich umzusetzen.

