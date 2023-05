Mit „Counter-Strike“ gegen Zensur: Wie eine finnische Zeitung über den russischen Krieg informiert

Die finnische Zeitung „Helsingin Sanomat“ geht mit einem Videospiel gegen russische Desinformation und Zensur vor. Die Journalistinnen und Journalisten haben gemeinsam mit Entwicklerinnen und Entwicklern eine Map für das weltweit beliebte Spiel „Counter-Strike: Global Offensive“ programmiert und darin Informationen zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine versteckt.

Vor allem in Russland wird das Spiel viel gespielt. Bei dem Ego-Shooter treten zwei Teams gegeneinander an. Auf der einen Seite stehen Terroristen, deren Aufgabe darin besteht, einen Terrorakt zu verüben. Auf der anderen Seite stehen die Spielerinnen und Spieler, die das zu verhindern versuchen.

So wie viele inländische und ausländische Medien, ist auch die „Helsingin Sanomat“, Finnlands größte Tageszeitung, von der russischen Zensur betroffen. Seit Beginn des Krieges hatte sie über den russischen Angriff berichtet und auch Informationen auf russische auf ihre Seite gestellt. Mittlerweile ist sie in Russland nicht mehr abrufbar. „Ende letzten Jahres haben wir angefangen zu diskutieren, was unser nächster Schritt sein wird“, sagt Chefredakteur Antero Mukka der Nachrichtenagentur Reuters. „Dann kam uns plötzlich die Idee, dass Online-Spiele in Russland noch nicht verboten sind. Und ‚Counter-Strike‘ ist in Russland enorm populär.“

Gemeinsam mit den professionellen Entwicklerinnen und Entwicklern haben sie dann in dem Spiel einen virtuellen Keller erstellt, darin befindet sich die Karte, auf der Spielerinnen und Spieler Nachrichten in russischer Sprache über den Krieg gegen die Ukraine finden. Die Nachrichten wurden von finnischen Kriegsreportern zusammengetragen.

„Gegenangriff der freien Presse“

Nachdem die Gamer den Treppeneingang des Kellers hinuntergegangen sind, sehen sie einen dunkel erleuchteten Raum mit roten Lichtern. An der Wand gegenüber dem Eingang leuchtet eine Schlagzeile auf, die lautet: „Gegenangriff der freien Presse“. Daneben zeigt eine Karte zivile Ziele, die von russischen Armeen getroffen wurden. Außerdem sind drei Wände mit Bildern aus realen Gräueltaten Russlands bedeckt: das Massaker von Butscha, die Geschichte eines Mannes, dessen Familie von einem russischen Marschflugkörper getötet wurde, und eine Zählung der schätzungsweise 70.000 russischen Soldaten, die im Krieg getötet wurden. Schließlich erzählt eine russischsprachige Radiosprecherin jede Geschichte, wenn sich die Gamer einer Nachricht nähern.

„Wir wollten zeigen, was unsere Reporter und Fotografen in der Ukraine mit eigenen Augen gesehen und dokumentiert haben“, erklärt Mukka. „Offiziell behauptet Russland, dass die Massaker in Butscha und Irpin frei erfunden und Fake News seien. Wir wollen den Russen auf jeden Fall sagen, dass sie leider wahr sind, dass sie alle wahr sind.“

Um die Karte zu finden, haben die Entwicklerinnen und Entwickler den russischen Gamern einige Hinweise hinterlassen. Die Stadt, in der sich der Keller befindet, soll eine „slawische Stadt“ imitieren. Das auffälligste Merkmal ist das Denkmal der ewigen Flamme, das es in ähnlicher Ausprägung in vielen Städten Russlands gibt. Außerdem ist der Name der Karte, „de_voyna“, eine Anspielung auf das russische Wort „voyna“, was „Krieg“ bedeutet. Diese Bezeichnung ist in Russland verboten, wenn es um die Invasion geht.

Seit dem 3. Mai ist die Map in dem Videospiel abrufbar. Das Datum der Veröffentlichung ist nicht zufällig gewählt. Der 3. Mai ist der Internationale Tag der Pressefreiheit. Wie viele russische Spielerinnen und Spieler sich seitdem die Karte angesehen haben, will Chefredakteur Antero Mukka nicht verraten.

RND/lau