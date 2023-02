Verhaftet, entrechtet, entsorgt: Nicaragua schiebt politische Gefangene in die USA ab

Rund 200 politische Gefangene hat Nicaragua in die USA ausgeflogen, in Kuba kämpft der Papst für verhaftete Demonstranten. Das Schicksal der Regime­kritiker in den beiden Linksautokratien nimmt eine dramatische Wendung und könnte festgefahrene Positionen aufweichen.