Mitch McConnell gewinnt Machtkampf und bleibt Republikaner-Chef im US-Senat

Raketeneinschlag in Polen

Ein Raketeneinschlag auf Nato-Gebiet in Polen hat am Dienstag die Welt in Aufruhr versetzt. Der Kieler Forscher Johannes Peters vom Institut für Sicherheitspolitik an der Christian-Albrechts-Universität erklärt, warum kein Nato-Bündnisfall eingetreten ist.