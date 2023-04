Die kalkulierten Fehltritte des Emmanuel Macron

Paris. Auf diplomatisches Auftreten legte Emmanuel Macron noch nie Wert. Sein Hang zur kalkulierten Provokation bricht sich immer wieder Bahn. Einmal verspottete der französische Präsident seine eigenen Landsleute als „widerspenstige Gallier“, dann wieder attestierte er der Nato den „Hirntod“. Das war freilich lange vor dem Ukraine-Krieg, der zur Gelegenheit für das transatlantische Bündnis wurde, seine Lebendigkeit zur Schau zu stellen. Manchmal wurden Macrons Zitate auch stark verkürzt oder aus dem Zusammenhang gerissen, was die Kritik daran unverhältnismäßig werden ließ. Vorsichtiger oder bedächtiger äußerte er sich in der Folge bedauerlicherweise trotzdem nicht.

Für Entsetzen sorgten diesmal Aussagen in einem Interview, das er am Samstag beim Rückflug von einem Staatsbesuch in China gab. In etwa zur gleichen Zeit, als Peking als Antwort auf einen USA-Besuch der taiwanischen Präsidentin Tsai Ing-wen eine Militärübung rings um die Insel startete, erklärte der französische Staatschef, Europa dürfe beim Streit zwischen den USA und China nicht zwischen die Fronten geraten. Anstatt als Mitläufer oder gar „Vasall“ der Amerikaner aufzutreten, solle die EU einen „dritten Pol“ bilden. Da der Aufbau dieser „strategischen Autonomie“ jedoch noch Zeit brauche, plädierte Macron für Zurückhaltung im Konflikt um Taiwan: Europa solle sich heraushalten „aus Krisen, die nicht die unseren sind“. Es sei ja bereits mit dem Krieg in der Ukraine überfordert.

Macron spricht nicht für die gesamte EU

So wichtig und richtig es ist, bestehende Spannungen nicht weiter anzuheizen und auf eine selbstbewusste Haltung der Europäer zu pochen – die Aussagen lesen sich, als gebe Macron Peking grünes Licht für eine Invasion Taiwans. Und es war zwar klug, die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit auf seine China-Reise zu nehmen, um Geschlossenheit zu signalisieren, während Bundeskanzler Olaf Scholz im vergangenen Herbst die französische Idee eines gemeinsamen Besuchs beim chinesischen Präsidenten Xi Jinping ausschlug. Doch zu Recht fragte der republikanische US-Senator Marco Rubio nun, ob Macron denn im Namen aller Europäer sprach. Die empörten Reaktionen gerade auch in Deutschland, wo sich unter anderem der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen und Manfred Weber als Vorsitzender der Europäischen Volkspartei (EVP) stark von dem 45-Jährigen absetzten, zeigen, dass das nicht der Fall ist.

Macron spricht eben nicht für die ganze EU, sondern in seiner Funktion als Präsident Frankreichs, der innenpolitisch geschwächt ist und seine internationale Statur umso mehr zu schärfen versucht, indem er ganz auf die Tradition seiner Vorgänger setzt. Von Charles de Gaulle über François Mitterrand bis Jacques Chirac forderten alle Präsidenten jeweils einen eigenständigen französischen oder auch europäischen Weg und die Emanzipation von den USA.

Macron richtet völlig unnötigen Schaden an

Doch der 45-Jährige begeht einen Fehler, wenn er in seinen Worten keinen klaren Unterschied zwischen Peking und Washington macht. Also zwischen einem autoritären Regime einerseits, das den russischen Angriffskrieg nicht verurteilt, sondern Präsident Wladimir Putin die Stange hält und dem Fürsprecher demokratischer Werte andererseits, der die angegriffene Ukraine und damit indirekt auch die Sicherheit in Europa bereits mit mehr als 32 Milliarden Euro unterstützt hat und die Souveränität Taiwans betont, auch wenn die Insel im Wettstreit mit China mitunter instrumentalisiert wird.

Das Signal von Macrons Worten ist verheerend, vor allem zu diesem Zeitpunkt. Es reicht nicht nur bis Peking, sondern auch nach Moskau, weil es nicht als Zeichen der Stärke, sondern der Schwäche Europas ausgelegt werden kann. Seine Aussagen stiften ebenso Unruhe wie im vergangenen Jahr die Warnung, man dürfe Moskau „nicht demütigen“ oder seine Forderung nach „Sicherheitsgarantien“ für Russland, während russische Truppen in der Ukraine wüteten. Hinter der vermeintlichen Furchtlosigkeit des französischen Präsidenten steht eine unerträgliche Überheblichkeit, mit der er völlig unnötigen Schaden anrichtet.

