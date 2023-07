Das Mittelmeer als Grab: So viele Tote wie seit 2017 nicht mehr

Kostenfrei bis 15:13 Uhr lesen

Internationale Regatten

Zweimal Platz sechs für Leif Reh vom Kieler Kanu-Klub bei den internationalen Regatten in Spanien: Sowohl in Sanabria als auch in Valladolid landete der Schlagmann mit seinen Teamkollegen auf einem der hinteren Ränge. Nun steht die Marathon-Europameisterschaft an.