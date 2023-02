Wegen Spionageballon? Moldau sperrt Luftraum vorübergehend

Verwaltung, Bäder, Kitas in Kiel: So trifft der Streik die Menschen am Mittwoch

Die Fronten im öffentlichen Dienst verhärten sich: Nun ist die zweite Warnstreikwelle in Schleswig-Holstein angekommen. Am Mittwoch, 15. Februar, trifft der Streik den Sektor in ganzer Breite. Worauf Sie sich in Kiel und Region einstellen müssen.