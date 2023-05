Berlin. Um den permanenten prorussischen Kampagnen etwas entgegen­zusetzen, plant die prowestliche Regierung der Republik Moldau unter Präsidentin Maia Sandu eine europäische Frühjahrs­offensive. Für den 21. Mai hat das Staats­oberhaupt die Bevölkerung zu einer „nationalen Versammlung des europäischen Moldau“ aufgerufen, auf der die Präsidentin selbst sprechen wird.

Proeuropäische Parteien, Vereine und Kräfte der Zivilgesellschaft sollen an diesem Tag mit einer Großdemonstration auf dem Platz vor der National­versammlung in der Hauptstadt Chișinău, wo 1991 die Unabhängigkeit von der Sowjetunion verkündet wurde, den festen Willen der gesellschaftlichen Mehrheit demonstrieren, Teil der Europäischen Union sein zu wollen.

Wie Putin Revanche für eine empfundene Kränkung nimmt Schon 2005 bezeichnete Russlands Präsident Wladimir Putin den Zerfall der Sowjetunion als „die größte geopolitische Katastrophe" des 20. Jahrhunderts. Seit Jahren arbeitet der Kremlchef zielstrebig an einem Comeback des untergegangenen Imperiums.

Das kleine 2,6-Millionen-Einwohner-Land zwischen der Ukraine und Rumänien hat zwar im Juni 2022 den Status eines EU-Beitritts­kandidaten erhalten, kämpft aber seit Beginn des Krieges in der Ukraine mit schweren wirtschaftlichen und sozialen Problemen.

Die Inflation liegt bei 22 Prozent. Seit Oktober 2022 zahlen Verbraucher für einen Kubikmeter Erdgas einen Euro. Damit ist der Preis ähnlich hoch wie derzeit für Neukunden in Deutschland. Allerdings beträgt eine Durchschnittsrente in Moldau lediglich umgerechnet etwa 160 Euro.

„Die geplante Großdemonstration wird auch eine Bewährungs­probe für die reformorientierte Regierung der Partei Aktion und Solidarität (PAS) von Präsidentin Sandu“, sagt Brigitta Triebel, Leiterin des Auslandsbüros Moldau der Konrad-Adenauer-Stiftung, im Gespräch mit dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND).

Wenn nicht deutlich mehr Menschen auf die Straße gehen würden, wie das bei Protesten gegen die Regierung der Fall ist, also mindestens 20.000 bis 30.000, dann käme das einem schweren Rückschlag für die proeuropäischen Bemühungen gleich, sagt Triebel.

Immer wieder war Moldau in den zurück­liegenden Wochen und Monaten Schauplatz von prorussischen Kampagnen und regierungs­feindlichen Demonstrationen, die vor allem von der Șor-Partei des Oligarchen Ilan Șor initiiert wurden.

Der Unternehmer lebt zurzeit in Israel, weil er in Moldau im Zusammenhang mit einem millionen­schweren Bankbetrug zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt wurde. Er gilt als Drahtzieher bezahlter Demonstrationen gegen die Regierung und als eine der Hauptfiguren im Bemühen des Kremls, das System des Landes zu untergraben.

Das Geheimnis der ukrainischen Flugabwehr Sensationelle Erfolge beim Abschuss russischer Raketen lassen Expertinnen und Experten in aller Welt rätseln: Nutzt Kiew frisch entwickelte westliche Technologien – von deren Existenz in der Ukraine bisher niemand etwas wusste?

Mit Beginn des Kriegs in der Ukraine hatte Moldau mit deutlich reduzierten russischen Gaslieferungen und einer drohenden Versorgungs­knappheit zu kämpfen. „Das führte zu einer Verschlechterung der sozialen Lage für einkommens­schwache Gruppen“, erläutert Politik­wissenschaftlerin Triebel.

Die Befürchtungen vor einer wachsenden Instabilität habe sich sich die prorussische Opposition zunutze gemacht und mit russischer Hilfe immer wieder Proteste gegen die Regierung mit teilweise bis zu 6500 Teilnehmenden in Chișinău organisiert, wie zuletzt am 7. Mai, berichtet Triebel.

Viele Menschen russland­verbunden

Etwa 25 Prozent der Bevölkerung in der einst zur Sowjetunion gehörigen Republik Moldau sind russisch­sprachig, wobei es sich dabei nicht nur um ethnische Russen handelt. Auch viele Angehörige anderer Minderheiten sprechen russisch und konsumieren hauptsächlich russische Propaganda­medien.

„Umfragen zeigen, dass immer noch viele Menschen zweifeln, wer im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine der Aggressor ist“, erläutert Brigitta Triebel. Nicht nur durch Sprache und Geschichte gibt es eine große Nähe zu Russland, sondern auch durch den abgespaltenen Landesteil Transnistrien.

Dort regiert eine selbst ernannte russland­freundliche Regierung die international nicht anerkannte „Republik Transnistrien“, und seit deren Abspaltung in den 1990er-Jahren sind dort immer noch 1500 russische Soldaten stationiert.

Moldaus Präsidentin will jetzt mit der geplanten Groß­demonstration auch argumentativ in Vorhand kommen mit einem Versprechen auf eine bessere Zukunft in der EU. Dabei soll auch das am 1. Juni in Chișinău folgende Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) helfen, zu dem 50 Regierungs­delegationen erwartet werden.

„Das wird das größte internationale Ereignis, das die Republik Moldau jemals erlebt hat“, sagt Brigitta Triebel voraus. Die am 6. Oktober 2022 auf Initiative von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gegründete EPG stellt eine neue europäische, zwischen­staatliche Organisation dar, um mit Ländern stärker zusammen­zuarbeiten, die noch nicht EU-Mitglied sind.

Im Vorfeld des Gipfels hat die EU aus dem Fonds Europäische Friedens­fazilität (EFF) weitere 40 Millionen Euro zur Unterstützung der Streitkräfte in Moldau freigegeben sowie weitere Hilfen im Bereich Sicherheit angekündigt.

Ob die beiden Großereignisse dabei helfen werden, den Rückhalt der Regierung in der Bevölkerung zu stärken, ist nach Ansicht politischer Beobachter offen.

Die Bundestags­abgeordnete der Grünen, Merle Spellerberg, die Ende Februar die Republik Moldau besuchte, ist überzeugt, dass die Regierung wegen ihres klaren Bekenntnisses zur EU unter „massivem Druck Russlands“ steht. „Es gibt viele Hinweise auf direkte Einfluss­nahme Russlands, die das Land erpressen, destabilisieren und von seinem proeuropäischen Kurs abbringen soll“, sagte sie dem RND.

Moldaus standhafter und entschlossener Reformkurs sei bewundernswert und verdiene allergrößten Respekt, sagte die Grünen-Politikerin. Die geplante nationale Versammlung sei ein starkes, gesellschaftliches Bekenntnis zur europäischer Identität. „Ich erwarte, dass die europäischen Partner die moldauischen Leistungen beim Gipfeltreffen in Chişinău wertschätzen und sich weiterhin solidarisch zeigen“, betonte Spellerberg.