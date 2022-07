Monopolkommission: Grundsätzliche Wettbewerbsprobleme auf Ölmarkt

Nach Ansicht des Beratergremiums der Bundesregierung gibt es auf dem Ölmarkt grundsätzlich Wettbewerbsprobleme. Bereits vor der Einführung des Tankrabatts sei dies deutlich gewesen, hieß es in einem Statement der Monopolkommission am Dienstag. Untersucht werden müsse jedoch noch, in welcher Höhe der Tankrabatt an die Bürger weitergegeben worden sei.