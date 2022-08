Montgomery: Stiko sollte zweite Auffrischimpfung auch für jüngere Impfwillige empfehlen

Interview zum Fischsterben in der Oder

Interview zum Fischsterben in der Oder

Polens Vizeaußenminister: Kann Deutschland nicht mehr machen, um Verschmutzung zu bekämpfen?

In der Umweltkatastrophe an der Oder seien nicht nur auf polnischer Seite Fehler gemacht worden, sondern auch in Deutschland, kritisiert der polnische Vizeaußenminister Szymon Szynkowski vel Sek im RND-Interview. Er verspricht 50 Millionen Euro für ein System zur besseren Überwachung des Flusses.