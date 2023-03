Morawiecki: „Die Niederlage der Ukraine wäre die Niederlage des Westens“

Hoher Besuch in Baden-Württemberg: Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki reist am Montag nach Heidelberg. An der Universität hält er eine Rede zu Europas Zukunft - und betont darin vor allem die Bedeutung des ukrainischen Widerstands gegen Russland.

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat Europa angesichts der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen zum Zusammenhalt aufgerufen. „Europa sollte eine Kathedrale des Guten und eine Universität der Wahrheit sein“, sagte er am Montag an der Universität Heidelberg in einer Rede zur Zukunft Europas und der Frage, ob angesichts der Invasion Russlands in der Ukraine die europäischen Werte Bestand haben werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehr als ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine stehe der Kontinent an einem „historischen Wendepunkt“. Es brauche nun mutige Visionen der Staats- und Regierungschefs, um wieder auf Kurs zu kommen, betonte er. Vor allem das Thema Sicherheit müsse oben auf der Liste stehen, so Morawiecki. Der Krieg in der Ukraine bedrohe nicht nur die Ukraine, sondern ganz Europa sowie die europäische Werte wie Nationalstaat, Freiheit und Solidarität.

Morawiecki betont Ablehnung zu EU-Reformen

Dies seien auch die Prinzipien, für die die Ukraine aktuell kämpfe. „Der Kampf der Ukrainer für das Existenzrecht auf nationale Selbstbestimmung ist eine weitere heroische Manifestation der Verteidigung des Nationalstaats und der Freiheit“, würdigte der polnische Ministerpräsident den Einsatz des Landes und unterstrich dessen Bedeutung. Der Kampf werde die Zukunft des gesamten Kontinents bestimmen. „Eine Niederlage der Ukraine wäre die Niederlage des Westens“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle aktuellen News zum Krieg in der Ukraine im Liveblog +++

Er mahnte weiter die Gefahr durch Russlands Neoimperialismus an: „Heute wird Europa Zeuge von Verbrechen, die im Namen einer antinationalen Ideologie begangen werden“, sagte Morawiecki. „Das motiviert Putin: der Wunsch, alle Unterschiede zu beseitigen, alles zu zerstören nationale Identitäten und verschmelzen sie mit dem großen russischen Imperium.“

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Seiner Ansicht nach zeichne sich Europa aber durch seine Vielfalt und Einheit aus. „Wir teilen gemeinsame Werte, aber jede Nation hat ihre eigene Identität“, so der polnische Ministerpräsident. Dieses geistige Erbe gelte es unter allen Umständen zu schützen. Es sei ein Irrweg, einen europäischen Superstaat anzustreben, wie dies so manche Bürokraten in Brüssel wollten. „Die Basis unserer Identität liegt in unserer nationalen Identität. Und nicht darin, dass wir unsere Identität verleugnen.“





Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige