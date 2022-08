Russische Ermittler haben nach dem Mord an der kremlnahen Kriegsbefürworterin Darja Dugina einen weiteren Beteiligten identifiziert. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen Ukrainer handeln. Russland hatte bereits kurz nach der Tat eine Ukrainerin der Tat beschuldigt.

Polizisten untersuchen den Tatort nach dem Mord an Darja Dugina (Archivbild).

Moskau. Nach dem Mord an der kremlnahen Kriegsbefürworterin Darja Dugina haben die russischen Ermittler nach eigenen Angaben einen weiteren mutmaßlichen Beteiligten identifiziert. Dabei handele es sich um einen 1978 geborenen Ukrainer, der am 30. Juli über Estland eingereist sei.

Das teilte der Inlandsgeheimdienst FSB am Montag der Staatsagentur Tass zufolge mit. Der Mann soll bei der Vorbereitung der Tat geholfen und Russland wieder verlassen haben.

Kiew bestreitet Beteiligung

Das Auto mit der Tochter des Rechtsnationalisten Alexander Dugin am Steuer explodierte am 20. August in der Nähe von Moskau. Die Ermittler beschuldigten bereits kurz nach der Tat eine aus der Ukraine stammende Tatverdächtige, die zur Fahndung ausgeschrieben wurde.

Russland macht Ukraine für Anschlag auf Dugina verantwortlich Der Anschlag sei von ukrainischen Geheimdiensten ausgeführt worden, erklärte der Inlandsgeheimdienst FSB russischen Nachrichtenagenturen zufolge. © Quelle: Reuters

Russland macht für das Attentat ukrainische Geheimdienste verantwortlich. Kiew weist jegliche Beteiligung zurück.

