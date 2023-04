Das Verteidigungsministerium in Moskau: In einem Teil des Gebäudekomplexes war am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. (Archivfoto)

Feuer in russischem Verteidigungsministerium in Moskau

Moskau. Ein Brand in einem Gebäude des russischen Verteidigungsministeriums im Zentrum von Moskau ist am Mittwoch nach kurzer Zeit gelöscht worden. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer im dritten Stockwerk der ehemaligen Alexandrowsk-Militärakademie ausgebrochen. Auf Bildern, die in den sozialen Medien geteilt wurden, ist eine Rauchwolke zu sehen, die aus dem Hauptquartier des Verteidigungsministeriums in der Nähe des Kreml aufstieg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Als Brandursache wurde ein Defekt an einer elektrischen Leitung angegeben, berichtete die russische Staatsagentur Tass unter Berufung auf einen Vertreter der Rettungsdienste. Personen seien bei dem Zwischenfall nicht verletzt worden. Das Feuer soll sich über eine Fläche von 60 Quadratmetern erstreckt haben, hieß es außerdem.

RND/dpa