Feuer in russischem Verteidigungsministerium in Moskau

Altes Kraftwerk auf dem Ostufer

Bei der Sprengung von Teilen des alten Gemeinschaftskraftwerks in Kiel hat es am Sonntag einen schweren Zwischenfall gegeben: Ein tellergroßes Metallteil schlug in die Wand eines Hunderte Meter weit entfernten Wohnhauses ein – in der Wohnung einer jungen Familie. Der rettete ein Zufall das Leben.