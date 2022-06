Antrag für Bundesparteitag in Riesa

Höcke will in AfD Weg für Einzelspitze ebnen

Auf dem Bundesparteitag im sächsischen Riesa in zwei Wochen wählt die AfD einen neue Führung. Bisher sieht die Satzung eine Doppelspitze vor. Der Thüringer Rechtsextreme Björn Höcke will nun auch eine Einzelspitze ermöglichen. So lautet ein Satzungsantrag, der dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt.