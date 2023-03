MSC-Chef Heusgen: Deutschland sollte Taiwan-Konflikt mit China nicht weiter eskalieren

Putin, Xi und Haftbefehl: MSC-Chef Heusgen im RND-Podcast zu Ukraine-Krieg, Nato-Verantwortung und Friedensgesprächen

Eine Woche voller diplomatischer Fragen: Wie stellt sich der Westen das Ende des Ukraine-Kriegs vor - und wie Putin? Welche Rolle spielt der Haftbefehl gegen ihn? Was wollte Chinas Präsident in Moskau? Und was hat er mit Taiwan vor? Das und mehr besprechen die RND-Korrespondenten Steven Geyer und Kristina Dunz im Podcast mit dem Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen.