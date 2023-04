Münchner Olympia-Attentat: Faeser setzt Kommission zur Aufarbeitung ein

Meiste Anträge in Deutschland

Eine Million Asylanträge 2022: Die EU ringt um den Migrationspakt

Die meisten Anträge wurden in Deutschland gestellt – knapp 245.000. Gemessen an der Einwohnerzahl hatte aber Zypern die meisten Asylanträge. Dass Italien den Notstand ausruft, sei keine Seltenheit. Normalerweise gilt das für Naturkatastrophen. Ein Vergleich soll die Lage klarmachen: Als kämen auf Rügen jedes Wochenende 3000 Geflüchtete an.