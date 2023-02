Wegen des „Zivilisationsbruchs“: Russland zur Münchner Sicherheitskonferenz nicht eingeladen

Der neue Leiter des wichtigsten sicherheitspolitischen Treffens hochrangiger Politiker aus aller Welt, Christoph Heusgen, will die Tagung von Russland nicht instrumentalisieren lassen. Auch die AfD ist nicht nach München eingeladen. Hoffnung auf vertrauliche Gespräche über Lösungen für den Krieg hat Heusgen trotzdem.

Generalleutnant Carsten Breuer (v. l.), Wolfgang Ischinger, ehemaliger Vorsitzender der MSC, Mircea Geoana, stellvertretender Nato-Generalsekretär, die ukrainische Vizeministerpräsidentin Olha Stefanischyna und Christoph Heusgen, Vorsitzender der MSC, kommen zum Kick-off der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) in die Landesvertretung Bayerns.

Berlin. Der öffentliche Schlagabtausch mit Russland auf großer internationaler Bühne nährte über Jahrzehnte einen großen Wert der Münchner Sicherheitskonferenz: Nicht nur Freunde, auch Feinde saßen im Luxushotel Bayerischer Hof zusammen und stritten über ihre Konflikte. Unvergessen die Kalte-Krieg-Rede von Russlands Präsident Wladimir Putin 2007. Niemand fühle sich mehr sicher, die USA überschritten ihre Grenzen „in allen Sphären“ und wollten der ganzen Welt ihre Vorstellungen aufzwingen, schäumte er damals.

Wenn es etwas Gutes daran gab, dann dies: Sie redeten noch miteinander. Seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine vor fast einem Jahr aber wird geschossen. Der neue Leiter der Konferenz (MSC), Christoph Heusgen, spricht von einem „Zivilisationsbruch“. Deshalb hat er keinen russischen Regierungsvertreter eingeladen. Auch nicht Außenminister Sergej Lawrow, der ein Dauergast in München war und einst als mögliches Scharnier zwischen Ost und West galt.

Vier Tage nach der letzten Konferenz überfiel Putin die Ukraine

Der sei aber nur noch eine Marionette von Putin und solle keine Bühne für seine Propaganda bekommen, sagte Heusgen am Montag bei der Vorstellung des Programms für das diesjährige Jahrestreffen vom 17. bis 19. Februar. Vor genau einem Jahr hätten eingeladene russische Vertreter – darunter Lawrow – ihre Teilnahme abgesagt. „Sie wollten den Austausch nicht“, sagte Heusgen. Heute will Heusgen nicht. Als einzige Fraktion im Bundestag hat auch die AfD, die von ihren Gegnern die „fünfte Kolonne Moskaus“ genannt wird, keine Einladung bekommen.

Theoretisch hätte es vor einem Jahr noch Gespräche in München geben können. Sogar der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenksyj war noch da. „Seinerzeit gab es noch so einen Schimmer von Hoffnung, dass Putin sein Nachbarland nicht überfällt“, sagte Heusgen. Aber vier Tage nach dem wohl wichtigsten internationalen Treffen von Staats- und Regierungschefs, Außen- und Verteidigungsministern, Generälen, Experten und Parlamentariern machte Russland genau das: Es begann seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Der Außenpolitiker der Linken, Gregor Gysi, kritisierte die Entscheidung, nicht mit russischen Offiziellen zu sprechen. Selbst in hohen US-Militärkreisen heiße es, dass weder Russland noch die Ukraine den Krieg gewinnen könne. „Wenn das zutrifft, braucht man keine Verlängerung des Krieges, sondern einen sofortigen Waffenstillstand.“ Insofern müssen die Diplomatie und die Verhandlungsbereitschaft einen viel größeren Raum bekommen. „Selbstverständlich muss man auch mit den Offiziellen in Russland reden, wenn man einen Waffenstillstand erreichen und damit weitere Tote, Verletzte und Zerstörungen verhindern will“, sagte Gysi dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Auch iranische Offizielle sind ausgeschlossen

Gibt es gar keine Hoffnung auf einen Vorstoß zu Friedensgesprächen für die Ukraine in München? „Ganze Fluchten“ im Bayerischen Hof seien für vertrauliche Gespräche reserviert, antwortet Heusgen. Er hoffe, dass es zu Gesprächen kommen werde mit Ländern, die Russland näherstünden als viele westliche Staaten. Das sind zum Beispiel Brasilien, Südafrika und China. Peking wird hochrangig vertreten vom obersten Außenpolitiker Wang Yi. China leistet Putin weiterhin Rückendeckung in dem Konflikt und stellt die USA und die Nato als Hauptschuldige an dem Krieg dar.

Bundeskanzler Olaf Scholz wird auch nach München kommen, auch US-Vizepräsidentin Kamala Harris, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Polens Präsident Andrzej Sebastian Duda und 83 Außen- und Verteidigungsminister sowie rund 30 US-Senatorinnen und Senatoren. Insgesamt werden im Bayerischen Hof etwa 1000 Gäste sein. Im davon getrennten Medienzentrum werden ebenso viele Journalistinnen und Journalisten erwartet.

Neben der russischen Regierung sind dieses Jahr auch iranische Offizielle ausgeschlossen, dafür kommen Oppositionelle und Vertreter der Zivilgesellschaft beider Länder. Die Führung in Teheran kritisierte die Ausladung. „Diese politisch motivierte Entscheidung der Konferenz ist eine Fehlkalkulation und setzt die falschen Maßstäbe“, sagte Außenamtssprecher Nasser Kanaani am Montag laut Staatssender IRIB. Teheran wurde in den vergangenen Monaten wegen seines gewaltsamen Vorgehens gegen die rund fünf Monate andauernden systemkritischen Proteste international wiederholt verurteilt.