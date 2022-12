Multinationale Unternehmen sollen Steuerzahlungen veröffentlichen

Innenministerin will Entsendung von Imamen aus Türkei beenden

Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will politisch durchsetzen, dass mehr in Deutschland sozialisierte und in deutscher Sprache ausgebildete Imame in islamischen Gemeinden tätig werden. Im Gegenzug soll der Einfluss ausländischer Imame auf islamische Gemeinden in Deutschland deutlich gemindert werden.