Expertenbericht: Muslimfeindlichkeit in Deutschland weit verbreitet

Bis zu 8000 Wagner-Kämpfer im Nachbarland

Polen will wegen Verlegung von Wagner-Truppe Grenze zu Belarus noch besser sichern

Nach dem Aufstand der Wagner-Truppe in Russland am vergangenen Wochenende könnte eine Vielzahl der Kämpfer in Belarus unterkommen. Für das Nachbarland Polen eine Bedrohung: Die Regierung des EU- und Nato-Staates will seine Ostgrenze zu Belarus deshalb noch stärker sichern.