﻿Mecklenburg-Vorpommern „verliert“ Akten: NSU-Berichte bei Antifa aufgetaucht

Ein Untersuchungsausschuss in Mecklenburg-Vorpommern soll aufklären, wann die Behörden vom rechtsextremen NSU gewusst haben könnten und wie vernetzt die Gruppe im Nordosten war. Eine Akte, die der Schlüssel dazu sein könnte, ist nun aber verschwunden – und tauchte in Teilen auf einer Antifa-Seite im Netz auf.

Schwerin/Stralsund. Was ist das nur mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern und brisanten Akten? Nach dem Skandal um die verschwundene und verbrannte Steuerakte der umstrittenen Klimastiftung MV droht der Landesregierung nun der nächste Aktenärger. Nach Recherchen der Ostsee-Zeitung hat die Landesverwaltung auch im Zusammenhang mit den Ermittlungen zum Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) im Nordosten wichtige Ermittlungsberichte verloren.

Besonders brisant: Statt im zuständigen vertraulichen Untersuchungsausschuss des Schweriner Landtages tauchten die Informationen aus der Akte vor wenigen Wochen im Internet auf. Auf einer Seite der Antifa. „Wie wird in diesem Bundesland eigentlich mit hochsensiblen Daten umgegangen?“, fragt bereits René Domke, Fraktionsvorsitzender der FDP im Schweriner Schloss und NSU-Aufklärer der Liberalen.

Um was für eine Akte geht es?

Anfang des Jahres forderte der NSU-Untersuchungsausschuss aus dem Schweriner Justizministerium eine Akte der Staatsanwaltschaft Stralsund an: Unter dem Aktenzeichen 512 Js 17457/04 hatten Ermittler der Kriminalpolizei ihre Erkenntnisse aus einer Hausdurchsuchung im Jahr 2004 in Salchow bei Anklam zusammengefasst. Dabei sollen die Ermittler – in einem bekannten Treffpunkt der rechten Szene – nämlich bereits auf Hinweise auf den damals noch unbekannten NSU gestoßen sein. Die rechtsextreme Gruppe um Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt erlangte einige Jahre später durch eine rassistische Mordserie, der zehn Menschen zum Opfer fielen, traurige Berühmtheit.

Der Untersuchungsausschuss soll aufklären, ob es bei den Ermittlungen in MV Versäumnisse gab – und ob die Behörden im Nordosten möglicherweise schon frühzeitig Hinweise auf die Gruppe und ihre Pläne hatten. Die ersten Morde hatte der NSU 2000 begangen. Was in Salchow 2004 gefunden und aktenkundig wurde, könnte belegen, dass Rechtsextreme in Mecklenburg-Vorpommern bereits zu dieser Zeit von der Gruppe wussten. Möglicherweise auch von ihren Verbrechen. Die Akte 512 Js 17457/04, so heißt es aus dem Untersuchungsausschuss, könnte eine Schlüsselrolle bei der Aufklärung spielen. Aber sie ist weg. Verschwunden.

Ministerium räumt das „Fehlen“ der Akte ein

Am 31. März 2023 schreibt Andreas Gentz – Referatsleiter im Justizministerium – an die Mitglieder des NSU-Untersuchungsausschusses und räumt das „Fehlen“ der Akte ein. Die Unterlagen seien am 12. Juli 2022 von der Staatsanwaltschaft Stralsund an das Landesarchiv in Greifswald übergeben worden. Dort wurde, so Gentz, „vermutlich am 15. September 2022“ das Fehlen der Akte 512 Js 17457/04 festgestellt. Kopien gibt es nicht. Gentz in dem Brief: „Akten oder Aktenbestandteile [...] existieren derzeit somit nicht.“

Auf Anfrage bestätigt dies auch die Pressestelle des Ministeriums. Weitere Auskünfte: Fehlanzeige. Die Staatsanwaltschaft Stralsund hingegen wird konkreter: „Dass wir Akten an das Landesarchiv geben, ist ein Routinevorgang“, so Oberstaatsanwalt Martin Cloppenburg, Sprecher der Ermittlungsbehörde. Das Prinzip: Die Staatsanwaltschaft bietet – nach Ablauf gesetzlicher Fristen in den jeweiligen Verfahren und vor einer Vernichtung des Materials – dem Archiv „alte“ Akten an. Die Archivare wählen nach ihren eigenen Kriterien aus, was gelagert und für die Nachwelt aufbewahrt werden soll. „2004 wurden vom Landesarchiv zwischen 30 und 50 Akten angefordert. Darunter auch jene Akte, die nun nicht mehr auffindbar ist“, so Cloppenburg.

Ein Justizmitarbeiter habe die Akten von Stralsund nach Greifswald gebracht, zwei Monate später gab es eine Empfangsbestätigung – nur nicht für Akte 512 Js 17457/04. „Dass mal eine Akte kurzzeitig nicht auffindbar ist – ja, das kann passieren.“ Dass ausgerechnet diese brisanten Ermittlungsberichte wenige Wochen später auszugsweise im Internet veröffentlicht wurden, lege aber nur einen Schluss nahe: „Wir müssen davon ausgehen, dass die besagte Akte entwendet wurde“, so Cloppenburg. Das werde aber noch geprüft.

Domke: „Lückenlose Aufklärung“

In Mecklenburg-Vorpommern hatte der NSU Raubüberfälle und auch Morde begangen. In Rostock töteten die Rechtsextremen am 25. Februar 2004 – also im Jahr der Durchsuchungen in Salchow – Mehmet Turgut an einem Dönerimbiss im Stadtteil Toitenwinkel. Mit drei Kopfschüssen. Das einzige Mitglied des Untersuchungsausschusses, das sich offen zur verschwundenen Akte äußert, ist FDP-Chef René Domke. Er sagt: „Der Untersuchungsgegenstand des NSU-Ausschusses umfasst auch die Frage, wie sich eine rechtsextreme Struktur in Mecklenburg-Vorpommern derart entwickeln konnte. Dabei spielt die verschwundene Akte eine bedeutende Rolle, weil sie eben in einem konkreten Fall Aufschluss geben könnte.“

Und weiter: „Dass eine Akte aus einem so bedeutsamen Sachzusammenhang mit den Verbrechen des NSU einfach so verschwindet und wiederum Inhalte dieser Akte sich auf einer öffentlichen Homepage der Antifa wiederfinden, macht mich fassungslos. Ich erwarte eine lückenlose Aufklärung, wer wann die Akte zuletzt in den Händen hatte.“ Domke kritisiert in diesem Zusammenhang die rot-rote Landesregierung scharf: Akten müssten endlich digitalisiert werden – „damit kann die ‚Akten-Verschwinderitis‘ vielleicht kuriert werden“.

Dieser Artikel erschein zunächst in der „Ostseezeitung"