Myanmar: Militär verhängt Kriegsrecht in zahlreichen Gebieten

Einen Tag, nachdem der Ausnahmezustand in dem Land um weitere sechs Monate verlängert wurde, hat das Militär in Myanmar in zahlreichen Gebieten des Landes das Kriegsrecht verhängt. Die Situation dürfte auch das Treffen der Asean-Außenminister in Jakarta überschatten.

Die Militärjunta in Myanmar hat in mehreren Regionen des Landes das Kriegsrecht verhängt (Archivfoto).

Bangkok. Die Militärjunta in Myanmar hat in mehreren Regionen des Landes das Kriegsrecht verhängt. Die Entscheidung am Donnerstag erfolgte einen Tag nachdem die Behörden einen landesweiten Ausnahmezustand in dem Land um weitere sechs Monate verlängert hatten, dessen gewaltsamen Konflikt einige UN-Experten als Bürgerkrieg beschrieben haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Armee versucht einen landesweiten Aufstand gegen die Machtübernahme des Militärs einzudämmen. Bei dem Putsch am 1. Februar 2021 war die gewählte Regierung von Aung San Suu Kyi abgesetzt worden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von GetPodcast, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Der staatliche Fernsehsender MRTV strahlte eine Erklärung des Sekretärs des militärischen Verwaltungsrats, Aung Lin Dwe, aus, der die Verhängung des Kriegsrechts in 37 Gemeinden in acht der 14 Regionen und Staaten des Landes verkündete, in denen Guerillas und Milizen gegen die Militärmachthaber vorgehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Außenminister der Militärjunta nicht zu Treffen der Außenminister der Asean-Staaten eingeladen

Überschatten dürfte der Konflikt in Myanmar auch das am (heutigen) Freitag beginnende Treffen der Außenminister der Asean-Staaten in der indonesischen Hauptstadt Jakarta - trotz einer Agenda, die offiziell den Schwerpunkt auf Lebensmittel- und Energiesicherheit sowie Zusammenarbeit im Finanz- und Gesundheitssektor legt. Indonesien hat in diesem Jahr den Vorsitz der südostasiatischen Staatengemeinschaft inne.

Wenngleich Myanmar der Gemeinschaft eigentlich angehört, ist der Außenminister der Militärjunta, Wunna Maung Lwin, nicht zu dem Treffen eingeladen. Grund ist die mangelnde Kooperation Myanmars bei der Umsetzung einer Fünf-Punkte-Vereinbarung zwischen den Asean-Staats- und Regierungschefs und Min Aung Hlaing. In dieser Vereinbarung hatten die Militärherrscher Myanmars zugesagt, dass ein Asean-Sondergesandter die als De-facto-Regierungschefin bei dem Putsch abgesetzte und anschließend eingesperrte Suu Kyi und andere treffen könne, um den Dialog zur Beendigung der Krise voranzubringen.

Das Militär begründete seinen Putsch mit angeblichem massiven Wahlbetrug bei der Parlamentswahl 2020. Beobachtern zufolge gab es aber keine größeren Unregelmäßigkeiten. Bei der Wahl hatte die Partei von Suu Kyi einen Erdrutschsieg erzielt.

RND/AP

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere RND-App für Android und iOS herunter