Nabu fordert besseren Schutz für Tierarten, die von der Energiewende betroffen sind

An Corona-Erkrankung gestorben

Mord an Kremlgegner Alexander Litwinenko: Mutmaßlicher russischer Täter Kowtun tot

Der russische Geschäftsmann Dmitri Kowtun wurde von der britischen Justiz beschuldigt, am Giftmord am Kremlgegner Alexander Litwinenko beteiligt gewesen zu sein. Nun meldet die russische Staatsagentur den Tod des Mannes. Kowtun hat zeitweise in Deutschland gelebt und soll Litwinenko mit dem Strahlgift Polonium 210 getötet haben.