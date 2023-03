Nach 52 Jahren in Haft: Verurteilter Mörder könnte freikommen

Schneller bauen? Nicht im Norden!

In ganz Deutschland werden Autobahnprojekte beschleunigt - nur nicht in Schleswig-Holstein. Der Bundeswehrstandort Eckernförde wird gestärkt. Und am Kalkberg steigt in diesem Sommer ein neuer Old Shatterhand in den Sattel. Mehr dazu in der „Post aus dem Newsroom“.