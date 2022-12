Mindestens 20 Tote bei Protesten in Peru

Raus aus dem Königreich zurück in die EU Raus aus dem Königreich zurück in die EU

Schottische Regierung will im März über Unabhängigkeit beraten

Im März 2023 will die schottische Regierung über weitere Strategien in Richtung Unabhängigkeit beraten. Auf einer Sonderkonferenz in Edinburgh will die Schottische Nationalpartei (SNP) darüber diskutieren und entscheiden, wie der weitere Weg in Richtung Unabhängigkeit aussehen soll.