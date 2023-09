Nach Abstimmung im thüringischen Landtag: Politikwissenschaftlerin sieht Stärkung der AfD

1. Philharmonisches Konzert in Kiel

Zur Eröffnung der neuen Saison leitete Gastdirigent Daniel Carter das Philharmonische Orchester in der Wunderino Arena. „Written in the Sand“ des estnischen Komponisten Jüri Reinvere, Schuberts große C-Dur-Symphonie und Haydns Cellokonzert C-Dur (Solistin: Tanja Tetzlaff) erhielten bravodurchsetzten Beifall.