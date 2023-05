Nach Amoktat von Schüler in New Mexico: Polizei nennt weitere Details

Farmington. Nach und nach werden weitere Details zu einer Amoktat im US-Staat New Mexico bekannt. Wie die Ermittler am Mittwoch mitteilten, hinterließ der 18-jährige Schüler, der drei Frauen tötete und selbst von Polizisten erschossen wurde, eine kryptische Notiz, in der er das „Ende des Kapitels“ ankündigte. Zudem habe er bei der Tat eine kugelsichere Weste getragen, die er weggeworfen habe, bevor er selbst vor einer Kirche von Polizeischüssen getroffen wurde, sagte der Polizeichef der Stadt Farmington, Steve Hebbe, in der die Bluttat am Montag ihren Lauf nahm.

Die Weste von Beau W. sei mit Stahlplatten ausgestattet gewesen. Die Notiz sei in dem Kleidungsstück gefunden worden, sagte Hebbe bei einer Pressekonferenz. Der Schütze habe mehr als 190 Schüsse abgegeben - die meisten davon von dem Haus aus, in dem er nach Angaben der Behörden mit seinem Vater lebte.

Tat unmittelbar vor dem eigenen Haus

Wie die Polizei erklärte, begann W. seine Tat mit einem Sturmgewehr des Typs AR-15 unmittelbar vor dem Haus. Dann habe er mit zwei Pistolen weitergemacht, von denen er eine schließlich weggeworfen habe. Bei dem finalen Schusswechsel mit der Polizei habe er mindestens 18 Kugeln abgefeuert. Zuvor tötete der Schüler einer örtlichen Highschool eine 97-jährige Frau und ihre 73-jährige Tochter sowie eine 79-Jährige. Die Frauen waren nach Angaben der Behörden vor Ort bekannt und beliebt, teils durch ihre Mitarbeit in der Kirchengemeinde.

Der 18-Jährige war den Angaben zufolge am Montag durch sein Wohnviertel unweit der Innenstadt von Farmington gelaufen und hatte um sich geschossen. Die Polizei traf innerhalb von Minuten ein und erschoss ihn. Unter den Verletzten waren auch zwei Polizisten. „Das Ausmaß an Gewalt und Brutalität, dem diese Menschen ausgesetzt waren, ist für mich unfassbar“, hatte der stellvertretende Polizeichef Kyle Dowdy am Dienstag gesagt. Die Ermittler glaubten nicht, dass der junge Schütze irgendeines seiner Opfer gekannt habe, sagte er. „Wir sind uns ziemlich sicher, dass das komplett willkürlich war.“

Die Polizei ermittelt weiter zum Zugang von W. zu Waffen sowie zu seiner medizinischen Vorgeschichte, insbesondere im Hinblick auf etwaige psychische Erkrankungen.

RND/AP