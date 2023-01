Nach Angriff auf Botschaft in Teheran: Aserbaidschan macht Iran schwere Vorwürfe

Arbeiter holen eine medizinische Bahre mit einem verwundeten Angehörigen der aserbaidschanischen Botschaft in der iranischen Hauptstadt aus einem Bus. Am Freitag hatte ein Angreifer in der iranischen Hauptstadt mit einem Sturmgewehr den Sicherheitschef der aserbaidschanischen Botschaft getötet. Das Nachbarland kündigte daraufhin den Abzug des diplomatischen Personals an. Die Attacke dürfte Beobachtern zufolge die ohnehin angespannten Beziehungen beider Länder weiter belasten.

© Quelle: Aziz Karimov/AP/dpa