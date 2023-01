Nach Anschlag in Jerusalem: Netanjahu will mit „harter Hand“ gegen Terror vorgehen

Am Freitagabend hat ein Mann in Ost-Jerusalem sieben Menschen erschossen. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu will auf die erneute Welle der Gewalt in Israel mit „harter Hand“ reagieren. Zudem solle das israelische Siedlungsprojekt in besetzten Gebieten ausgeweitet werden.