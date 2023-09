Nach Armeniens Niederlage in Berg-Karabach: Evakuierungsmaßnahmen laufen

Auf diesem vom Pressedienst des russischen Verteidigungsministeriums über AP veröffentlichten Foto helfen russische Soldaten ethnischen Armeniern beim Verlassen eines Lastwagens in einem Lager in der Nähe von Stepanakert in Berg-Karabach. Tausende von Einwohnern Berg-Karabachs strömten in ein von russischen Soldaten betriebenes Lager, um den Kämpfen zu entgehen, während sich viele andere am Flughafen der Regionalhauptstadt Stepanakert versammelten, in der Hoffnung, die Region verlassen zu können.

© Quelle: Uncredited/Russian Defense Minis