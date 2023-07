Nach Assad-kritischem Bericht: Syrien entzieht BBC Lizenz

„Ich will nicht zum Spaß nach Vilnius fahren“

Selenskyj knüpft Gipfelteilnahme an Entscheidung der Nato zur Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyi fordert mehr Sicherheitsgarantien von Seiten der Nato. Am Gipfel in Vilnius will er nur teilnehmen, wenn das Bündnis sich entscheidet. Bei dem Nato-Gipfel soll es auch darum gehen, wie die Ukraine an die Nato herangeführt werden kann.