Nach Beschwerden: Niedersachsen muss Abinoten in Mathe um einen Punkt anheben

Beim diesjährigen Matheabitur in Niedersachsen kam es zu großem Zeitmangel bei den Prüflingen (Symbolbild).

Das hat es bisher in Niedersachsen noch nicht gegeben: Die Noten des diesjährigen Matheabiturs werden um einen Punkt angehoben. Die Prüfungen waren zu umfangreich, um in der vorgegebenen Zeit bewältigt zu werden. Kultusminister Tonne kündigt grundlegende Änderungen für das kommende Jahr an.