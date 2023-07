Nach Bruch der Regierung: Niederländischer Premier berät sich mit König

10 000 Fans open air am Südstrand

„Earth“ – in diesem Fall Sand – „Wind & Feiern“ lautete das Motto beim Konzert von Jan Delay am Freitag am Eckernförder Südstrand. Der Hamburger Funk- und Soul-Sänger und seine phänomenale Band Disko No. 1 versetzten das 10 000-köpfige Publikum vor traumhafter Kulisse in einen Partyrausch.