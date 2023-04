Nach chinesischen Militärmanövern: US-Kriegsschiff durchfährt die Straße von Taiwan

Kostenfrei bis 15:18 Uhr lesen

Badestelle in der Dorfbucht

Wer kippt massenhaft Brot in den Einfelder See?

Am Wochenende haben Unbekannte offenbar Brot im Einfelder See entsorgt. Am Ufer der Badestelle in der Dorfbucht lagen massenhaft Weißbrotstücke am Ufersaum. Die Stadtverwaltung befürchtet, dass dadurch Gänse angelockt werden.