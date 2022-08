In Sachsen hoffen Rechtsextreme auf Massenproteste im Herbst gegen hohe Energiepreise – und schmieden bereits Pläne für den Umsturz. Ist das nur Getöse oder eine ernste Gefahr? Eine Einschätzung von Experten.

Kommt im Winter die Wut? Demonstranten am Montagabend im sächsischen Heidenau, wo es nicht mehr um die Corona-Maßnahmen ging, sondern um die Energiekrise.

Heidenau. Montagabend im Heidenau, südlich von Dresden. Rund 70 Menschen folgen Max Schreiber auf einer kleinen Runde durch die Stadt. Bald werden es mehr sein, daran glaubt Schreiber fest. Die nächste Energiekostenabrechnung könne leicht 5000 Euro hoch sein, sagt er in sein Mikrofon, „und wer das Geld nicht hat, kommt mit uns auf die Straße“.

Sein Demonstrationszug zieht an Häuserblocks vorbei, auf den Balkonen stehen Sonnenschirme und Männer in Unterhemden. „Wir laufen hier auch für euch, denn die Energiepreise explodieren nicht nur für uns“, sagt Schreiber. 2019 wollte er für die NPD in den sächsischen Landtag, jetzt ist er aktiv für die vom sächsischen Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestufte Kleinpartei „Freie Sachsen“. Er werde nun bestimmt wieder zum Nazi gemacht, sagt Schreiber, „aber das ist mir egal“.

„Freier Sachse“: Max Schreiber, Organisator von Demonstrationen in Heidenau. © Quelle: Daniel Förster

Rechtsextreme versuchen, Angst vor steigenden Energiepreisen zu nutzen

Viele Menschen fürchten sich vor steigenden Energiepreisen. Rechtsextreme versuchen, diese Angst zu vereinnahmen. In Heidenau, Bautzen, Freiberg oder Zwickau warnen sie vor einem „Energielockdown“, rufen zu sogenannten Bürgerprotesten auf und präsentieren „eine neue Wende“ als Lösung. Seit Wochen sorgen sich Politik und Verfassungsschutz deswegen öffentlich, befürchten radikale Proteste und klassischen Terrorismus.

Die Rechtsextremen sind dankbar für diesen Alarm. „Regierung und Mainstreammedien zittern vor den kommenden Wutprotesten“, freuen sich die „Freien Sachsen“ in ihrem Telegram-Kanal. Die Frage ist nur: Befeuern sich da rechtsextremes Getöse und sicherheitspolitische Alarmiertheit gegenseitig? Oder drohen die „Wutproteste“ wirklich? Und wie gefährlich wäre das?

Umfrage: 44 Prozent würden gegen hohe Energiepreise auf Straße gehen

Es ist diese Ausgangslage, die Politikerinnen und Politiker sowie Sicherheitsbehörden so besorgt: 44 Prozent der Deutschen würden einer Umfrage des Instituts Insa zufolge gegen hohe Energiepreise auf die Straße gehen. Die Bereitschaft, gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren, lag in den vergangenen zwei Jahren einer Langzeitstudie an der Uni Erfurt zufolge nie bei mehr als 16 Prozent.

Nun ist weder das eine noch das andere schlimm – Demonstrationen sind gutes Recht von jeder und jedem. Aber wo die Gefahr liegt, haben die Corona-Proteste gezeigt: In Sachsen übernahmen die „Freien Sachsen“ die Demonstrationen organisatorisch und benutzten sie, um ihre Umsturzgedanken unter die Leute zu bringen.

„Energiekrise kein so großes Mobilisierungspotenzial wie Corona“

Eignet sich die Energiekrise dazu genauso gut wie Corona? Benjamin Winkler arbeitet für die Amadeu Antonio Stiftung in Sachsen und beobachtet die rechtsextreme Szene, auch zusammen mit Forschenden der Universität Leipzig. „Zurzeit glaube ich nicht, dass die Energiekrise ein so großes Mobilisierungspotenzial hat wie Corona“, sagt er. Von der Pandemie seien alle gleichzeitig und gleich stark betroffen gewesen. Steigende Energiepreise dagegen würden die Menschen unterschiedlich treffen und die Krise entwickele sich schrittweise. „Ich glaube trotzdem, dass ab Herbst wieder mehr Menschen auf die Straße gehen werden und dass es Rechtsextremen gelingen wird, eine gewisse Protestkultur zu etablieren“, sagt Winkler.

Überschaubare Grüppchen: Wie hier in Heidenau ist die Zahl der Menschen, die in Sachsen gerade montags auf die Straße gehen, überschaubar. © Quelle: Daniel Förster

Das beobachten Soziologen längst: Ein festes Protestklientel, das für seine diffuse Unzufriedenheit immer neue Themen sucht und findet. Manchmal zieht das viele Menschen an – wie die Kritik an der Flüchtlingspolitik und den Corona-Maßnahmen. Manchmal bleibt die Sache klein – wie bislang beim Protest gegen die deutsche Haltung zum Krieg gegen die Ukraine.

Rechtsextreme bieten keine Lösungen für Probleme an

Wenn es Rechtsextremen oder anderen Demokratiefeinden aber gelingt, Proteste für sich zu vereinnahmen, liegen darin aus Sicht von Benjamin Winkler zwei Probleme. Zum einen böten Rechtsextreme keine Lösungen für tatsächlich existierende Probleme an. Stattdessen, und das führe zu Problem Nummer zwei, würden einfach aussehende Strategien angeboten, der ganz große Umsturz etwa oder die „Entsorgung“ bestimmter Personen. „Das ist geeignet, Menschen zu radikalisieren, und dann könnten Einzelne, die als Schuldige für die Misere benannt werden, zur Zielscheibe werden“, sagt Winkler.

Eines sieht Winkler derzeit aber nicht unmittelbar kommen: radikale Massenproteste gegen die Energiepolitik. Da ist er sich mit anderen Expertinnen und Experten einig. Mit Dieter Rucht etwa, dem emeritierten Soziologieprofessor und einem der renommiertesten Protestforscher Deutschlands. Auch wenn die Energiekrise Unzufriedenheit und heftige Belastungen bedeuten könne, sagte Rucht dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), übersetze sich das nicht automatisch in Protest. Ein Problem müsse dazu als menschengemacht wahrgenommen, „es müssen Schuldige ausgemacht werden“.

Rechte machen Habeck als Schuldigen für Energiekrise aus

Nun kennen auch die Strategen unter den Rechtsextremen diese Mechanismen – und arbeiten daran, sie in ihrem Sinne zu bedienen. Ein Schuldiger für die Energiekrise etwa ist im Telegram-Kanal der „Freien Sachsen“ längst ausgemacht: Robert Habeck von den Grünen, der als „Bundeswirtschaftszerstörungsminister“ bezeichnet wird und dem Max Schreiber am Montagabend in Heidenau symbolisch den Prozess machen wollte. Kurz vorher war das „Volkstheater“ inklusive Entführungsvideo und Pranger vorerst verboten worden. Und am Freitag bestätigte das Verwaltungsgericht Dresden nun diese Entscheidung.

Auch beiläufiger arbeiten die „Freien Sachsen“ an dem Sound, den sie sich offenbar wünschen für ihren erträumten Umsturz: Im parteieigenen Onlineshop gibt es seit einigen Tagen Bücher zu kaufen. Darunter ist ein Roman, der eine Verschwörung zwischen Polizei und „der deutschen Rechten“ feiert und in dem laut Klappentext ein Szenario „zwischen Bürgerkrieg und völkischer Selbstbehauptung gezeichnet wird“.

Sinnsuche bei rechtsextremen Ideologen

Genau gesehen gibt es bei den rechtsextremen und demokratiefeindlichen Ideologinnen und Ideologen aber auch eine Sinnsuche, die nicht zur auf den Straßen zur Schau gestellten Entschlossenheit passt. Bei Götz Kubitschek zum Beispiel, rechter Vordenker und Gründer des „Instituts für Staatspolitik“ in Sachsen-Anhalt, das vom Landesverfassungsschutz dort als rechtsextrem eingestuft wird. Kubitschek schrieb Ende Juli einen Text darüber, „was der Winter bringen wird“. Darin wünscht er sich zwar einerseits, die Lage im Land möge schlimmer werden, denn das sei der „Motor jeder ech­ten Wen­de“. Er zweifelte aber auch daran, ob man „der Dyna­mik wegen jeden Wider­stands­lärm“ beklatschen, sich also jede Protestbewegung zu eigen machen sollte.

Einig im Umsturzplan ist man sich also nicht, weder bei der Wahl der Mittel noch bei der Idee davon, was statt des aktuellen Systems kommen solle. „Das ist auch eine Besonderheit der neuen Demokratiefeindlichkeit“, sagt Benjamin Winkler von der Amadeu Antonio Stiftung. „Die Vorstellungen sind vage.“ Der klassische Führerstaat, lange propagiert von der NPD, ist längst nicht mehr mehrheitsfähig.

Vorerst verboten und abgedeckt: der Pranger, an dem Rechtsextreme in Heidenau einen Prozess gegen Robert Habeck inszenieren wollten. © Quelle: xcitePRESS

Protestformen werden radikaler

Die Protestroutine auf Sachsens Straßen ist von all dem aktuell noch unbeeindruckt. Zu den montäglichen Protesten an verschiedenen Orten sind in den vergangenen Wochen zwar wieder etwas mehr Menschen gekommen, aber die Anzahl ist weiter überschaubar.

Eine Sache ändert sich gerade aber schon, und das hat der Montagabend in Heidenau gezeigt: Die Protestformen werden radikaler. Der geplante Schauprozess gegen Robert Habeck alarmierte nicht nur die Staatsanwaltschaft, sondern auch die Bundesinnenministerin von der SPD, Nancy Faeser.

Von der anfänglichen Devise, bei den Corona-Protesten „keine Gewalt“ anzuwenden, hat die rechtsextreme Kleinstpartei sich inzwischen weit entfernt. Kulturbüro Sachsen über "Freie Sachsen"

Das Kulturbüro Sachsen, das die rechtsextreme Szene im Freistaat beobachtet und das normalerweise nicht für eine Überbetonung der Gefahr durch die Proteste der „Freien Sachsen“ bekannt ist, besorgte die Habeck-Inszenierung ebenfalls. „Von der anfänglichen Devise, bei den Corona-Protesten ‚keine Gewalt‘ anzuwenden, hat die rechtsextreme Kleinstpartei sich inzwischen weit entfernt“, ordnet das Kulturbüro ein. „Sie wirbt offenkundig mit extremistischen Aktionen und Gewaltdarstellungen um neue Teilnehmer.“ Der schon bei Corona heraufbeschworene Umsturz dürfte also auch diesen Winter ausbleiben. Harmlos muss das, was gerne ein „Wutwinter“ sein will, deswegen aber längst nicht bleiben.