Nach dem Tod eines Jugendlichen: „Mein Frankreich tut mir weh!“

Das kurze Video lässt wenig Interpretations­spielraum zu. Gefilmt wurde es am Dienstag­morgen in Nanterre, einem Vorort im Nordwesten von Paris. Es zeigt zwei Polizisten in ihren blau-weiß-schwarzen Uniformen und mit Motorradhelmen an der Fahrerseite eines gelben Mercedes, die an einer befahrenen Straße stehen. Einer der Beamten redet auf die Person am Steuer ein, ein anderer richtet seine Waffe auf sie. Als der Wagen losfährt, erklingt ein dumpfer Schuss, der Polizist mit der Waffe wird leicht zurückgestoßen, das Auto rollt weiter. Es handelt sich um das Video einer Passantin mit lauten Verkehrsgeräuschen, doch französischen Medien gelang es später, den Satz eines der Polizeibeamten herauszufiltern: „Du kriegst gleich eine Kugel in den Kopf!“

In diesem von @Ohana_FNG zur Verfügung gestellten Videostandbild befragen zwei Polizeibeamte einen Fahrer, wobei ein Polizist eine Waffe auf das Fenster des gelben Autos richtet. © Quelle: Uncredited/@Ohana_FNG/AP/dpa

Die Kugel traf den 17‑jährigen Nahel M., der am Steuer saß, in die Brust. Trotz einer Herz­massage, die schnell eingetroffene Notfallkräfte durchführten, starb er noch am Unglücksort. Wenige Stunden später ging der kurze Film in den sozialen Netzwerken viral. Er dokumentiert nicht nur den Tod eines jungen Mannes bei einer simplen Verkehrskontrolle, der er sich widersetzte. Sondern es widerlegt auch die erste Version der Polizisten, die behauptet hatten, sie seien vor dem Wagen gestanden, als dieser plötzlich losfuhr.

Der Fahrer habe sie töten wollen, es habe sich um legitime Notwehr gehandelt. Auf dem Video ist hingegen keinerlei Gefahr für die Männer in Uniform erkennbar, die Situation erscheint nicht außer Kontrolle. Beide Polizisten wurden verhört, der Todesschütze kam in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft leitete ein Verfahren wegen vorsätzlicher Tötung ein. Auch die französische Rechtsverteidigerin Claire Hédon kündigte an, Ermittlungen durchzuführen. Ein Minderjähriger, der sich zum Zeitpunkt der Kontrolle auf der Rückbank des gelben Mercedes befand, wurde festgenommen. Ein weiterer Passagier des Autos befand sich bis Mittwochnachmittag noch auf der Flucht.

Nanterre hat einen der schlimmsten Tage in seiner Geschichte erlebt. Patrick Jarry, Bürgermeister von Nanterre

Im Laufe des Dienstags verbreitete sich die Nachricht von den Vorfällen in der ganzen Stadt. Groß war die Wut vor allem im Wohnviertel von Nahel M. In der Nacht kam es zu heftigen Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und überwiegend jungen Leuten nicht nur in Nanterre, sondern auch in anderen Vorstädten wie Asnières-sur-Seine, Colombes, Clichy-sous-Bois und Mantes-la-Jolie. Barrikaden wurden errichten, etliche Gebäude angezündet oder demoliert, 42 Autos in Brand gesteckt. 31 Menschen kamen in Untersuchungshaft.

In der Nacht auf den 28. Juni kam es zu heftigen Ausschreitungen in Nanterre. © Quelle: IMAGO/ABACAPRESS

„Nanterre hat einen der schlimmsten Tage in seiner Geschichte erlebt“, sagte der Bürger­meister Patrick Jarry. Er appelliere an alle, die „Spirale der Zerstörung“ zu beenden, berichtete aber auch von der absoluten Notwendigkeit, die Geschehnisse aufzuklären: „Wir wollten die Wahrheit und wir werden sie bekommen.“ An einem Gedenkmarsch am Donnerstag an der Präfektur, in unmittelbarer Nähe des Tatortes, will er sich beteiligen.

Zu dem Marsch rief Nahels Mutter in einem auf Tiktok veröffentlichten Video auf. „Ich bin Mounia, die Mama von diesem Kleinen aus Nanterre, der gerade eine Kugel abbekommen hat“, sagt darin die Frau, die nervöse Bewegungen mit der Hand macht, während sie spricht. „Bitte kommt alle, wir machen einen Gedenkmarsch, eine Revolte für meinen Sohn.“

Französischen Medienberichten zufolge hatte der junge Mann als Essenslieferant gearbeitet. Die Polizei kannte ihn wegen mehrerer Verkehrsdelikte und Widerstand gegen die Staats­gewalt. Vorbestraft war er nicht. Bei ihm durchgeführte Drogen- und Alkoholtests fielen negativ aus.

Erinnerungen an den Herbst 2005

In Frankreich wecken die Vorfälle bedrückende Erinnerungen an den Herbst 2005, als zwei Jugendliche, die keinerlei Straftaten begangen hatten, auf der Flucht vor der Polizei in ein Transformatorhäuschen im Vorort Clichy-sous-Bois kletterten und starben. Es folgten wochenlange Krawalle in vielen Banlieues im ganzen Land. Der damalige Präsident Jacques Chirac rief schließlich den Notstand aus. Um eine ähnliche Eskalation zu vermeiden, bemühte sich die Politik nun um beruhigende Töne. Präsident Emmanuel Macron reagierte von einem Besuch im südfranzösischen Marseille aus auf das „unerklärliche, unentschuldbare Drama“, wie er sagte: „Nichts rechtfertigt den Tod eines Jungen.“ Die Polizei sei zum Schutz der Menschen da. Auch Innenminister Gérald Darmanin, der als innenpolitischer Hardliner gilt, nannte die Vorfälle „extrem schockierend“, ergänzte aber auch, dass Widerstand gegen die Staatsgewalt bereits wiederholt zum Tod von Polizisten geführt habe.

Druck auf Einsatzkräfte wächst

Tatsächlich stieg die Zahl solcher Fälle in den vergangenen 30 Jahren um das 25-Fache. Die Chefin der französischen Grünen, Marine Tondelier, warnte vor einer „Amerikanisierung“ der französischen Polizei, welche den Teenager auf offener Straße „exekutiert“ habe. „Die Todes­strafe gibt es nicht mehr in Frankreich, kein Polizist hat das Recht zu töten außer in Notwehr“, reagierte der Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon, der eine „komplette Neugründung“ der Polizei forderte. Demgegenüber sagte der Chef des rechtsextremen Rassemblement National, Jordan Bardella, der Druck auf die Einsatzkräfte wachse mit jedem Tag. Diese seien vor allem in den Pariser Banlieues zu Zielscheiben geworden. Seit einer Gesetzesänderung im Jahr 2017, die auf den Druck der Polizeigewerkschaften hin beschlossen wurde, nahm die Zahl der Einsätze von Schusswaffen bei Verkehrskontrollen in Frankreich deutlich zu. Seitdem liegt sie bei rund 150 pro Jahr. 2022 starben 13 Menschen unter diesen Umständen, gegen fünf Polizisten wird ermittelt.

Mein Frankreich tut mir weh. Eine inakzeptable Situation. Kylian Mbappé, Fussballstar

Der neuerliche Vorfall heizt die Debatte über unverhältnismäßige Gewalt der französischen Sicherheitskräfte an. Immer wieder schlagen diese Demonstranten bei Kundgebungen brutal nieder oder verletzten sie teils schwer, unter anderem mit Hartgummigeschossen. Im Januar 2020 starb ein Rollerfahrer in Paris nach einem Streit mit Polizisten bei einer Kontrolle und einer gewaltsamen Festnahme. Auch die Umstände des Todes des damals 24‑jährigen Adama Traoré auf einer Polizeistation im Jahr 2016 sind bis heute umstritten.

Assa Traore, die Schwester von Adama Traore, wird nach dem Tod ihres Bruders zu einer bekannten Aktivistin. © Quelle: Michel Euler/AP/dpa

Traorés Schwester Assa wurde seither zu einer bekannten Aktivistin, die der französischen Polizei rassistisch motivierte Gewalt vorwirft und Parallelen zwischen dem gewaltsamen Tod ihres Bruders und dem Mord an George Floyd durch einen amerikanischen Polizisten im Jahr 2020 in Minneapolis zieht. In der Nacht zu Mittwoch drehte Assa Traoré in Nanterre ein Video mit der Mutter von Nahel M. „Heute Morgen gab er mir einen Kuss, er sagte mir, ich habe dich lieb, ich sagte ihm, pass auf dich auf“, sagte Mounia M. Darin. „Eine Stunde später muss ich erfahren, dass man meinen einzigen Sohn erschossen hat.“

Auch Frankreichs Fußball-Superstar Kylian Mbappé reagierte auf Twitter auf den Tod des 17‑Jährigen: „Mein Frankreich tut mir weh. Eine inakzeptable Situation“, schrieb der 24 Jahre alte Stürmer des Hauptstadtvereins Paris Saint-Germain. „Alle meine Gedanken gelten Nahels Familie und seinen Lieben, diesem kleinen Engel, der viel zu früh gegangen ist.“