AfD-Wahlsieg in Sonneberg: Nicht nur die CDU fragt sich, wie es jetzt weitergeht

Berlin/Sonneberg. Der Schock in der CDU sitzt tief. Die Bundespartei hatte ebenso wie die Landes- und Kommunalebene bis zuletzt gehofft, dass CDU-Mann Jürgen Köpper den AfDler Robert Sesselmann bei der Landratswahl in Sonneberg besiegt. Vergeblich. CDU-Generalsekretär Mario Czaja sprach am Montag bei Phoenix von einem „bitteren Ergebnis“.

Nun wächst in der CDU die Nervosität, was der Dammbruch für die kommenden Landtagswahlen im Osten bedeutet. 2024 gehen die Bürgerinnen und Bürger in Brandenburg, Sachsen und Thüringen zur Wahl. Außerdem finden eine Reihe von Landratswahlen statt.

Mario Voigt: „Die Bürger erwarten klare Unterscheidbarkeit zwischen den Parteien“

Die CDU Brandenburg ist überzeugt, dass eine Front aller Parteien gegen die AfD ein Fehler war. „Das Konzept ‚Schulterschluss gegen AfD‘ ist an seine Grenzen gekommen. In Sonneberg hat die Polarisierungsfalle zugeschnappt“, sagt Landeschef Jan Redmann dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Ungewollt haben alle dazu beigetragen, die Behauptung der Populisten zu bestätigen, es gebe nur die AfD einerseits und die Altparteien andererseits.“ Redmann meint damit auch die Wahlempfehlungen etwa von der SPD und den Linken, die sie vor der Wahl für Köpper abgegeben hatten. Viele CDU-Politiker im Osten fühlen sich nun in ihrer Befürchtung bestätigt, dass dies die Protestwähler weiter mobilisiert habe.

Darauf spielt auch der Thüringer CDU-Chef Mario Voigt an. „Die Bürger haben die Sehnsucht nach einem grundlegenden Politikwechsel in Berlin und Erfurt und sie erwarten klare Unterscheidbarkeit zwischen den Parteien“, sagt der Christdemokrat dem RND. „Für uns als Union ist klar, dass der Ansatz, dass sich alle Parteien gegen die AfD verbünden, gescheitert ist. Das nützt nur der AfD.“ Die Sonneberger hätten klar Protest gewählt und ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck gebracht. Das Ergebnis sei „ein Denkzettel für Berlin und das schlechte Regierungshandwerk der Ampel“, meint Voigt.

CDU-Mann Redmann dringt ebenfalls auf eine stärkere inhaltliche Debatte: „Ob Migration oder Energiewende – wir müssen vielmehr die relevanten Debatten zwischen den demokratischen Parteien engagiert führen und Unterschiede klar herausarbeiten. Sonst verarmt die politische Kultur. Davon profitieren nur die Extremisten.“

„Eine stabile Wählerschaft erreicht“

Der Bielefelder Soziologe Wilhelm Heitmeyer sieht den Erfolg der AfD nicht als Protestwahl, sondern als eine bewusste Entscheidung für ihren „Autoritären Nationalradikalismus“, sagt er dem RND. Ein „autoritäres Ordnungsmodell der Gesellschaft“ verbunden mit „Überlegenheitsfantasien der deutschen Kultur“ und einem „aggressiven Kommunikationsstil, der durchzogen ist von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit“ mache die Partei „außerordentlich attraktiv für einen Teil der Bevölkerung“, sagt Heitmeyer. „Die AfD hat damit schon eine stabile Wählerschaft erreicht. Und das ist dann die Basis für mögliche Erfolge bei den nächsten Wahlen.“

Von einem Bündnis aller anderen Parteien gegen die AfD hält Heitmeyer nichts: „Sonneberg zeigt: In dem Moment, wo die anderen Parteien sich zusammenschließen, um die AfD zu verhindern, wird daraus ein Demokratieproblem. Die AfD kann sich wieder in der Opferrolle sehen und daraus Kapital schlagen.“

Brandmauer auf kommunaler Ebene „gar nicht mehr zu realisieren“

Die Wahl Sesselmanns wirft zudem die Frage der Zusammenarbeit mit der AfD erneut auf. Köpper ist noch bis 2025 als Vizelandrat gewählt. Er gehe davon aus, dass er dies auch bleibe, wie der CDU-Politiker dem RND bestätigt. In der Rolle wird er mit dem AfD-Mann zusammenarbeiten müssen.

Die Junge Union Sonneberg bot der AfD indirekt die Zusammenarbeit an: „Wir gratulieren Robert Sesselmann zum Gewinn der Stichwahl um den Landratsposten. Jetzt gilt es, Ideologie und Wahlkampfrhetorik beiseitezulegen und in sachorientierte Politik für unseren Landkreis einzusteigen“, schrieb sie auf Twitter, wo die JU Sonneberg nicht mal 100 Follower hat, und musste heftige Kritik einstecken. Wenige Stunden später war der Beitrag gelöscht. Stattdessen wurde ein neues Statement geteilt, das gemeinsam von Bundeschef Johannes Winkel, Landesvorsitzender Cornelius Golembiewski und Kreisvorsitzender von Sonneberg, Falco Bätz, formuliert wurde. „Eine Zusammenarbeit mit der AfD wäre ein Verrat des christlichen Markenkerns unserer Union. Auch zur Jugendorganisation ‚Junge Alternative‘ sagen wir #NazisKeineChanceLassen.“

Hält die Brandmauer gegen Rechts?

Für die CDU ist das schwierige Lage, immerhin schließt sie eine Zusammenarbeit mit der AfD aus. Parteichef Friedrich Merz wiederholt dies angesichts des AfD-Hochs in den Meinungsumfragen dieser Tage oft – dabei erwähnt er Kommunalebene explizit nicht.

Das hängt mit der Beschlusslage der Partei zusammen. So wollte sich das Konrad-Adenauer-Haus auf RND-Anfrage zwar nicht zur Vertretung Köppers von Sesselmann äußern, verwies aber auf den Parteitagsbeschluss, wonach eine Zusammenarbeit mit der AfD für gesetzgebende Körperschaften ausgeschlossen ist. Also für Landesparlamente, Bundestag sowie das Europaparlament – und nicht beispielsweise für Kreistage oder Stadträte.

„Es ist ein schwieriges Gelände, das sich in der nächsten Zeit auftut“, analysiert auch Heitmeyer. „Und es ist ja auch die Frage, ob die sogenannte Brandmauer hält. Auf Bundesebene mag das klappen, auf Landesebene wird es schon schwierig und auf kommunaler Ebene ist das gar nicht mehr zu realisieren.“

„Die AfD lebt ausschließlich von unseren Fehlern“

Dirk Neubauer wurde vor einem Jahr zum Landrat von Mittelsachsen gewählt. Der von der SPD unterstützte Parteilose konnte die favorisierte AfD und die CDU auf Distanz halten. Er fordert nach Sonneberg nun einen neuen, konstruktiven Umgang in der Politik. „In Sonneberg wird sichtbar, dass alle alles falsch gemacht haben“, sagt er dem RND. „Die Bürger, die Rechtsradikale wählen, sollten wir nicht aus der Verantwortung entlassen, die jeder für seine Stimme hat. Zugleich aber ist auch Politik verantwortlich. Die Leute haben das ewige Gezänk zwischen Regierung und Opposition einfach satt. Sie wollen Lösungen für die Probleme, die ja nicht kleiner werden. Sie wollen wissen, wohin die Reise geht. Klar und verständlich. Ich vermisse einen Zukunftsplan für dieses Land. Auch in Sachsen.“

Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) betreibe „zu oft reinen angsttreibenden Populismus. Heizwende, Klimawende werden so zu Gespenstern. Aber: Quasi den Sprech der AfD zu übernehmen, weil man Angst vor der Straße hat, ist ein Fehler. Die Leute werden im Zweifel das Original wählen.“ Die AfD aber „lebt ausschließlich von unseren Fehlern“. Neubauer mahnt: „Wir müssen die AfD in der Diskussion stellen. Ausgrenzung bringt gar nichts.“