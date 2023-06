Nach der Wahl: Oppositionspolitikern in der Türkei drohen lange Haftstrafen

Neue Terrorgesetze in Schweden könnten Streit beilegen

Nato-Streit um Schweden: Stoltenberg will in die Türkei reisen

Die Türkei blockiert bislang die Aufnahme Schwedens in die Nato. Generalsekretär Jens Stoltenberg will nun „in naher Zukunft“ in die Türkei reisen, um den Beitritt voranzutreiben. In Schweden sind derweil neue Terrorgesetze in Kraft getreten. Stockholm hofft darauf, dass die neue Gesetzgebung zu einer Beilegung des Streits betragen kann.