Nach deutscher Blockade: EU beschließt endgültig weitgehendes Verbrenner-Aus

Umstrittenes Projekt an der Ostsee Umstrittenes Projekt an der Ostsee

Das renommierte Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin hält die Pläne für den Bau eines neuen LNG-Terminals in Mukran samt neuer Pipeline für „unnötig“. Auch die Wasserstoffvision für Rügen sei höchst fragwürdig. Was aus Expertensicht gegen das Projekt spricht, was Naturschützer und RWE sagen