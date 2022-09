Nach Drohung Erdogans: Griechenland warnt vor weiterem Krieg in Europa

Athen. Griechenland hat seine Partner bei der Nato und der EU sowie UN-Generalsekretär António Guterres aufgerufen, die zunehmend aggressive Rhetorik der Türkei gegen das Land zu verurteilen. Die Nachrichtenagentur AP konnte am Mittwoch Kopien von Briefen des griechischen Außenministers Nikos Dendias einsehen. Darin schrieb er, das Verhalten der Türkei sollte von Nato, EU und UN gerügt werden.

„Indem das nicht rechtzeitig getan wird, oder der Ernst der Angelegenheit unterschätzt wird, riskieren wir, wieder Zeuge einer Situation zu sein, die der ähnelt, die sich derzeit in einem anderen Teil unseres Kontinents abspielt“, teilte Dendias mit. Damit bezog er sich auf den russischen Krieg in der Ukraine.

„Wir können eines Nachts kommen“

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte am Dienstag erneut bekräftigt, dass die Türkei in Griechenland einmarschieren könnte. Die Türkei könnte „plötzlich eines Abends kommen“, sagte Erdogan.

In den Briefen von Dendias wurde erwähnt, dass Erdogan von einer griechischen „Besetzung“ von Inseln in der Ägäis gesprochen habe, die seit Jahrzehnten zu Griechenland gehören. Die türkische Regierung wirft Griechenland vor, gegen internationale Abkommen zu verstoßen, indem es Militär auf den Inseln stationiert habe, die sich nahe der türkischen Küste befinden. Athen argumentiert, es müsse seine im Osten gelegenen Inseln verteidigen, die sich näher an der Türkei als am griechischen Festland befinden. Dazu gehören die Touristeninseln Rhodos und Kos.

Die Briefe von Dendias gingen an Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, Guterres und den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell.

„Die türkische Führung hat sich offenbar dazu entschieden, eine künftige Aggression als bereits vorbereitet darzustellen und, noch wichtiger, als gerechtfertigte Aktion“, schrieb Dendias. Stoltenberg teilte er mit, dass sich das Verhalten der Türkei destabilisierend auf „die Einheit und den Zusammenhalt der Nato“ auswirke. Dadurch werde „die südliche Flanke der Allianz zu einer Zeit der Krise geschwächt“.

Griechenland und die Türkei streiten sich seit Jahrzehnten über verschiedene Themen. In den vergangenen 50 Jahren standen beide Nato-Länder drei Mal kurz vor einem Krieg.

