Nach Explosion in Ratingen: NRW-Innenminister Reul richtet sich mit Appell an Beamte

Düsseldorf. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat sich nach der Explosion in Ratingen bei Düsseldorf im Intranet der Polizei mit einem emotionalen Appell an alle Beamten gerichtet. „Für den Moment habe ich nur eine Bitte: Passen Sie gut auf sich und Ihre Kolleginnen und Kollegen auf!“ So steht es in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einsatzkräfte in Ratingen verließen „selbst brennend“ das Haus Bei einem Hilferuf in Ratingen am Donnerstag wurden Einsatzkräfte selbst zu Opfern. Acht Personen wurden schwer oder lebensgefährlich verletzt. © Quelle: Reuters

Reul beschreibt in dem Eintrag vom Freitag, wie er den Donnerstag erlebt hat: „Gestern – ich war gerade auf dem Weg in den Innenausschuss des Landtages – musste ich erfahren, wie ein vermeintlicher Routineeinsatz zu einer Bedrohungslage ungeahnten Ausmaßes wurde.“ Reul betont, wie er sich um die verletzten Einsatzkräfte sorgt. Dann schreibt er: „Dieser furchtbare Einsatz macht mich zutiefst betroffen – und ehrlich gesagt auch wütend. Alle Kräfte hatten nur Gutes im Sinn, sie haben sich dem Dienst für die Gesellschaft verschrieben und wollten nur helfen. Doch hier wurden Retter und Helfer selbst zu Opfern“

Reul: viele Fragen offen

Reul weiter: „Der mutmaßliche Täter konnte zwar festgenommen werden, aber das ist nur ein schwacher Trost. Es sind noch so viele Fragen offen – allen voran die Frage nach dem ,Wieso?‘.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Donnerstag hatte ein 57-Jähriger mehrere Einsatzkräfte in Ratingen mit Feuer teils lebensgefährlich verletzt. Nach der Explosion befinden sich fünf schwer verletzte Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im künstlichen Koma. Auch in Polizist und eine Polizistin lebensgefährlich verletzt worden.

RND/dpa