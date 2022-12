﻿Nach der Großrazzia: Wie der Druck auf die „Reichsbürger“ wächst

Berlin. Was am Montag geschah, dürfte den „Putschisten“ wohl am wenigsten schmecken. Da landete der mutmaßliche Plan, die parlamentarische Demokratie der Bundesrepublik Deutschland aus den Angeln heben zu wollen, nämlich im Herzen dieser Demokratie: dem Bundestag. Der Rechtsausschuss des Parlaments, der Innenausschuss sowie das Parlamentarische Kontrollgremium für die Geheimdienste widmeten sich dem Vorhaben einer 25-köpfigen Gruppe unter Führung von Heinrich XIII. Prinz Reuß und mit Beteiligung der ehemaligen AfD-Bundestagsabgeordneten Birgit Malsack-Winkemann, mit dem verhassten Staat gewissermaßen aufzuräumen.

Zwar hat die Bundesanwaltschaft am Mittwoch Fakten geschaffen. Die Karlsruher Behörde hatte 25 Menschen aus dem „Reichsbürger“-Milieu medienwirksam festnehmen lassen, darunter ehemalige Polizisten und Soldaten. 22 von ihnen wirft sie vor, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein. Drei weitere Festgenommene gelten den Angaben zufolge als Unterstützer. Was daraus für die Betroffenen juristisch folgt, ist aber bis auf weiteres unabsehbar. Und politisch geht es unabhängig von dem Ausgang um zwei Fragen: Wie ist die Lage? Und was folgte aus dieser Lage?

Zehn Prozent der Reichsbürger gelten als gewaltbereit

Die Lage ist insofern klar, als die „Reichsbürger“ nicht mehr als die „Spinner“ gelten, als die sie vielen lange vorkamen. Laut Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) schätzt der Verfassungsschutz das Personenpotenzial in diesem Spektrum inzwischen auf rund 23.000 Menschen – ein Anstieg um rund 9,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zehn Prozent der „Reichsbürger“ gelten als gewaltbereit. Im Jahr 2021 registrierte die Polizei 239 einschlägige Delikte.

Dabei fungierte die Corona-Pandemie als eine Art Brandbeschleuniger. 2021 trafen sich prominente „Querdenker“ um den inzwischen in Untersuchungshaft sitzenden Michael Ballweg mit dem selbsternannten „König von Deutschland“, Peter Fitzek aus Lutherstadt Wittenberg in Sachsen-Anhalt. Es ging um ein Ausloten ideologischer Gemeinsamkeiten wie auch Geschäftsinteressen. Aus dem Bündnis wurde nichts. Doch das Treffen zeigte, dass sich die Szenen zu vermischen begannen.

Schon seit dem Polizistenmord im fränkischen Georgensgmünd im Jahr 2016 nehmen die Sicherheitsbehörden die Szene ernster als vorher. Ein „Reichsbürger“ erschoss seinerzeit einen 32-jährigen Beamten, als ein Sondereinsatzkommando der Polizei sein Haus stürmte, um dem Mann seine Waffen abzunehmen. Bereits einige Monate zuvor hatte ein anderer „Reichsbürger“ bei einem Polizeieinsatz zur Schusswaffe gegriffen. Adrian Ursache, der in Sachsen-Anhalt „den Staat Ur“ gegründet haben wollte, versuchte die Zwangsräumung seines Grundstücks zu verhindern, indem er auf die Polizei feuerte. Nach Georgensgmünd versuchten die Innenbehörden konsequent, bekannten „Reichsbürgern“ waffenrechtliche Genehmigungen zu entziehen. Auch gab es Verbote bestimmter Gruppen.

Klar ist die Lage ebenfalls insofern, als es Überschneidungen mit der AfD gibt. Zwei frühere Amtsträger der Partei gehörten zum engeren Kern der mutmaßlich Putschwilligen. Christian W. aus dem sächsischen Olbernhau saß für die AfD in Stadtrat und Kreistag. 2020 legte er sein Mandat nieder, trat auch aus der Partei aus – und radikalisierte sich weiter. Bei W. liegt die Schnittstelle zwischen der im April aufgeflogenen Gruppe, die Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) entführen wollte, und den aktuell Beschuldigten.

Festgenommene AfD-Richterin galt als gemäßigt

Die zweite Amtsträgerin ist die bereits erwähnte Malsack-Winkemann, die Richterin ist und von 2017 bis 2021 im Bundestag saß. Dort galt sie zwar lange als unauffällig und eher gemäßigt. Doch in der „Prinzengarde“ von Heinrich XIII. war sie anscheinend als Justizministerin vorgesehen und sollte vermutlich einem bewaffneten Kommando Zugang zum Parlament verschaffen.

Bei den Konsequenzen sind die Dinge wie immer weniger klar. Hier finden die Debatten auf mehreren Ebenen statt.

Mit Blick auf Malsack-Winkemann wollen manche nun wissen, ob man den Zugang zum Bundestag beschränken kann und sollte. Schließlich hatte die AfD-Politikerin wie alle ehemaligen Parlamentarier unverändert einen Ausweis, der ihr den Zutritt zum Reichstagsgebäude und den anliegenden Liegenschaften ermöglichte. Das Problem ist, dass auf diesem Feld seit dem November 2020 schon viel geschehen ist. Damals hatten AfD-Leute Störer ins Hohe Haus gelassen, um die Abstimmung über das Infektionsschutzgesetz zu beeinflussen. So wurde etwa der damalige Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bedrängt. Eine Störerin war die Ostdeutsche Angelika Barbe, die nach der Vereinigung für die SPD im Bundestag saß und dann ins AfD-Milieu abdriftete.

„Wir sind an dem Punkt schon relativ sicher“, verlautet aus dem Parlament. Früher habe jede und jeder Abgeordnete sechs Bürger mitbringen können, ohne dass der Bundestag diese groß kontrolliert oder durchsucht habe. Das sei vorüber. Heute würden zudem auch Ex-MdBs durchsucht – und könnten ihrerseits niemanden mehr einschleusen. Natürlich könne man noch weniger Leute reinlassen als jetzt, sagt einer aus dem Bundestag, der sich auskennt. Allerdings würde das Parlament dann seinen offenen Charakter verlieren. Im Übrigen sei das Reichstagsgebäude nicht eingezäunt oder eingemauert – anders als das Kanzleramt und viele Ministerien. Auch das könne man nicht so ohne weiteres ändern.

Razzia hinterlässt Spuren in der AfD – es geht die Angst um

Das sieht bei der Reform des Disziplinarrechts, die Ministerin Faeser plant, anders aus. Dazu sollten keine Verwaltungsgerichtsverfahren mehr nötig sein, sondern Verwaltungsakte genügen, sagte sie jetzt der „Bild am Sonntag“. Tatsächlich ist es heute weder in den Sicherheitsbehörden noch bei der Polizei ohne weiteres möglich, mutmaßliche Extremisten zu entfernen. Bei der Bundeswehr ziehen sich einschlägige Verfahren teilweise jahrelang – was auch mit der personellen Überlastung der Truppendienstgerichte zu tun hat. Auf diesem Feld gibt es auch aus der Union Stimmen, die sagen: So kann es nicht bleiben.

In der AfD hinterlässt dies Spuren. In sozialen Netzwerken und Chatgruppen versuchen AfD-Vertreter, den mutmaßlichen Reichstagssturm als „Rollator-Putsch“ ins Lächerliche zu ziehen und die medial breit begleitete Razzia als Show darzustellen. Doch hinter dem Hohnlachen und der Verharmlosung eines möglichen Hochverrats geht besonders in radikalen AfD-Kreisen die Angst um. Parteigrößen weigern sich aus Furcht vor Abhörmaßnahmen, ihre Sicht auf die Razzia am Telefon mit Journalisten zu teilen. In einem Schreiben an die Thüringer Parteimitglieder baten Thüringens AfD-Partei- und Fraktionschef Björn Höcke und sein Co-Landeschef Stefan Möller, zu prüfen, „in welchen Chatgruppen Sie Mitglied sind“. Falls dort geäußert werde, Wahlen und friedliche Demonstrationen „würden nichts bringen und dass man nun zu anderen Mitteln greifen müsse“, empfehlen sie Widerspruch und Austritt.

Umstritten ist – wie eh und je – das Waffenrecht, das Faeser nach eigenen Worten „in Kürze weiter verschärfen“ will. Durch einen besseren und regelmäßigeren Informationsaustauch zwischen Verfassungsschutz-, Waffen- und Polizeibehörden soll verhindert werden, dass psychisch kranke Menschen oder Extremisten entweder in den Besitz von Waffen gelangen oder sie bei eindeutigen Indizien behalten können. Der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Konstantin Kuhle, sagte der „Süddeutschen Zeitung“, er halte von einer Verschärfung nichts. Schließlich sei das Waffenrecht erst in der letzten Legislaturperiode verschärft worden. Die Wirkung dieser Reform müsse man abwarten. Bisher müssen die zuständigen Behörden selbst beim Verfassungsschutz nachfragen, wenn sie etwas über die extremistische Haltung eines Waffenbesitzers in Erfahrung bringen wollen.

So oder so dürften die rechtsextremistische Szene im Allgemeinen und die „Reichsbürger“-Szene im Besonderen noch intensiver überwacht werden als bisher. Nach den Störungen im Bundestag im November 2020, dem Sturm auf die Reichstagstreppe im August 2021 sowie dem im Dezember 2022 bekannt gewordenen „Putschplan“ ist die Zeit offizieller Nachsicht endgültig vorüber.