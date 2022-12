Die Nachfrage von Bedürftigen bei der Schönberger Tafel steigt. Grund sind die steigenden Lebenshaltungskosten. Der Verein „KN hilft“ unterstützt mit der Aktion „Gutes tun im Advent“ in diesem Jahr alle Tafeln in Schleswig-Holstein. So will der Lions Club Wagrien direkt in Schönberg helfen.