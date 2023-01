Nach Kampfpanzer-Zusage aus Frankreich: Union setzt Bundesregierung unter Druck

Nach der Kampfpanzer-Zusage aus Frankreich hat die Union die Bundesregierung unter Druck gesetzt. „Mit der französischen Ankündigung bricht die Hauptausrede des Bundeskanzlers weg, keine schweren gepanzerten Fahrzeuge zu liefern“, sagte Unionspolitiker und Leiter der deutschen Nato-Delegation Johann Wadepuhl dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Deutschland droht sich endgültig zu isolieren.“ Frankreich dagegen leiste dringend notwendige Unterstützung für die Ukraine und sende so ein klares Signal an Präsident Putin. „Die Ankündigung zeigt einmal mehr, dass die Achse Paris-Berlin nicht mehr funktioniert. Das hat der Bundeskanzler zu verantworten“, sagte Wadepuhl weiter.

Auch der außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt, ruft die Regierung auf, ihre Blockadehaltung bei der Lieferung schwerer Waffen jetzt aufzugeben: „Die Entscheidung Frankreichs, Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern, ist ein Weckruf an das deutsche Kanzleramt“, sagte er. Präsident Macron sei zum Ergebnis gekommen, dass die Panzer in den Händen der ukrainischen Streitkräfte Frankreichs und Europas Sicherheit am besten dienen. Erneut sei Deutschland sicherheitspolitisch abgehängt und verlasse sich überwiegend auf das Handeln anderer.

Union: Mit Waffen Basis schaffen für Friedensverhandlungen

Statt abzuwarten, soll der Bund endlich handeln. „Bundeskanzler Scholz muss Deutschlands Bekenntnis zur Unterstützung der Ukraine endlich konsequent mit Taten untermauern und die Erlaubnis zur Lieferung deutscher Schützen- und Kampfpanzer erteilen“, fordert Hardt. Aus seiner Sicht hätten die ukrainischen Verteidiger damit bessere Chancen, die russischen Offensiven abzuwehren und einen Zustand herzustellen, der Friedensverhandlungen überhaupt erst ermöglicht.

Wie am Mittwoch bekannt wurde, will Frankreich der Ukraine „leichte Kampfpanzer“ liefern. Bei dem Panzer soll es sich um den Spähpanzer AMX-10 RC handeln. Um wie viele Fahrzeuge es sich handelt und bis wann Frankreich sie der Ukraine übergeben will, war zunächst noch unklar.

Die Ukraine bittet ihre Verbündeten seit langem um Kampf- und Schützenpanzer westlicher Bauart. Nach ukrainischen Angaben laufen Gespräche mit der Bundesregierung über die Lieferung der deutschen Modelle Leopard 2 und Marder. Kanzler Olaf Scholz (SPD) will solche Panzer nicht liefern, solange sie auch von anderen Bündnispartnern nicht bereitgestellt werden. Angesichts der Zusage Frankreichs gerät Deutschland nun immer mehr unter Zugzwang.

